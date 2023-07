Piden ayuda para encontrar a niño de 8 años desaparecido en Ventura

Las autoridades piden la ayuda para encontrar a un niño de 8 años que se reportó como desaparecido el domingo en Ventura.

Ángel Chacón fue visto por última vez el domingo, a las 3:30 p.m., montando su bicicleta cerca del complejo de apartamentos de su familia en la cuadra 200 de la Calle Ramona.

Lo habían dejado solo en casa con su hermano de 17 años. La madre de los niños llamó a las autoridades el domingo por la noche.

La policía de Ventura registró áreas cercanas al apartamento, yendo de puerta en puerta y desplegando un dron.

Ángel fue visto por última vez vistiendo una camisa color canela con rayas negras, jeans azules, andando en una bicicleta azul.

Se le describe como latino, mide 4 pies y 6 pulgadas de alto y pesa alrededor de 80 libras.

