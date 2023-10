Lo atacan con un cortacadenas durante golpiza “brutal” en el área de Venice

La policía busca a un hombre acusado de usar un cortacadenas para golpear a otro hombre hasta dejarlo inconsciente en lo que la policía describió como una golpiza “brutal” que fue captada en video el mes pasado en Venice.

La víctima se encontró con el atacante y otro hombre mientras caminaban en bicicleta cerca de Speedway y la Calle Market, el 28 de septiembre alrededor de las 2 a.m., dijo el miércoles el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD). La víctima y los otros dos hombres se enfrascaron en una discusión, según la policía.

Uno de los hombres atacó con un cortacadenas a la víctima, quien pudo desviar el golpe, pero luego el atacante comenzó a golpearlo repetidamente, tirándolo al suelo, dijo la policía de Los Ángeles. El vídeo de vigilancia mostró entonces que el agresor pateaba a la víctima en la cabeza mientras se encontraba en el suelo.

Después de recoger la cortacadenas, el atacante comenzó a alejarse. Sin embargo, la víctima se puso de pie, lo que provocó una segunda pelea en la que el atacante la persiguió con el cortacadenas y luego los usó para golpearlo en la cabeza, dejándolo inconsciente, dijo el departamento de policía.

El agresor y el otro hombre se dieron a la fuga. Los paramédicos llevaron a la víctima a un hospital local, donde fue tratado por heridas “graves” en la cabeza, según el LAPD

El atacante vestía un suéter negro, pantalones negros y tenis negros y grises y tenía cabello y barba negros, dijo la policía de Los Ángeles. El otro hombre fue descrito con anteojos, una camisa de vestir dorada de manga larga, pantalones negros y tenis negros sobre grises.

Cualquier persona que tenga información debe comunicarse con los Detectives de Robos del Área del Pacífico al 310-482-6395. Los informantes pueden permanecer en el anonimato llamando al 1-800-222-TIPS (8477).

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.