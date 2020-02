Vendía productos por aplicación, pero no pudo retirar el dinero

Una mujer se dedicaba a vender artículos usados en una popular aplicación de compra y venta entre particulares, pero cuando trató de retirar su dinero, le fue imposible.

Según María Zúniga, la aplicación le pidió documentación con la que ella no contaba, y que asegura, no le aclararon que desde un principio sería necesaria.

Zúniga quería ganar un poco de dinero extra para su familia, así que por años estuvo comprando artículos usados, que después revendía a través de la aplicación, "mercari".

“Una vez vendí una bolsa de la marca Balenciaga que encontré en 15 dólares y la vendí en $150”, dijo Zúniga, que señaló que vendía los productos por el sitio “Mercari” por cuatro años.

Poco a poco, sus ganancias alcanzaron más de $1,800 y, hizo un ahorró, porque tenía destinado algo muy importante.

“Me quería cambiar [de casa], porque yo rentó un cuarto nada más. Quería independizarme, así que estaba ahorrando para el depósito”, agregó Zúniga.

En enero, después de cuatro años de acumular sus ganancias, decidió hacer un retiro.

“Cuando yo quise sacar el dinero, me pidieron una identificación, y mostré la matrícula consular”, dijo Zúniga.

Pero, para su sorpresa, le dijeron que esa identificación no era suficiente.

“Querían algo como el número de seguro social, o el permiso de trabajo, o la licencia de manejar”, agregó.

Zúniga estaba indignada, pues asegura que para vender en Mercari, lo único que le pidieron fue su correo electrónico, y que nunca supo que para cobrar necesitaría esas identificaciones, que no tiene. Lo peor fue que desactivaron su cuenta.

“Ya ni modo, ya lo perdí, y me dijo mi amiga, no, llama al Telemundo 52 Responde, ellos van a venir y te van a ayudar, vas a ver, y pues ya me animé”, dijo Zúniga.

Telemundo 52 Responde se puso en contacto con Mercari, quienes insistieron qué en sus términos de servicio, aclaran al usuario que, por ley, para impedir fraude y robo de identidad, se les solicitara una identificación oficial, emitida por el gobierno americano, por lo que la identificación de Zúniga no calificaba.

No obstante, tras nuestra intervención, aceptaron entregarle sus $1,811, pero le dejaron claro que de hoy en adelante, no podrá vender en Mercari, ya que no cumplía con los términos de servicio.

Aunque es muy fácil utilizar aplicaciones en nuestros teléfonos, para hacer negocios en internet, recuerde que usted esté entrando en un contrato como cualquier otro, y es su responsabilidad leer y entender los términos ya que, al inscribirse, estará aceptándolos.