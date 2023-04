¿Vender o rentar tu casa? Recomendaciones para dueños de vivienda

Recientemente el valor de muchas viviendas ha aumentado, sin embargo, con el sube y baja del mercado de bienes raíces, algunos están optando por alquilar su propiedad en lugar de venderla.

Para tomar una decisión es importante tener en cuenta varios factores.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

“En ningún momento es buena opción vender para rentar con la ilusión de que las propiedades van a bajar de precio”, dijo Ivonne Vazquez, prestamista y experta en inversiones en propiedad raíz.

Una encuesta reciente de John Burns Real Estate Consulting reveló que el 9 % de vendedores de casas en Estados Unidos cambiaron de venta a alquiler.

Vasquez asegura que el cambio de vendedor a arrendador le da la oportunidad de capitalizar en el mercado de alquiler que actualmente está en auge. “Usted puede ganar mensualmente y anualmente sobre la plusvalía”.

La experta insiste que antes de tomar una decisión debe considerar cuánto dinero le quedará disponible, cuáles son sus ingresos mensuales y asegurarse de que tendrá suficientes fondos en su cuenta de ahorros en caso de necesitarlos.

“Es bien importante que trabajes con un profesional que te va a dar estos números y esta matemática desde el principio”, dice Vasquez.

Además, asegura que debe tener un plan “porque tristemente nos ha tocado mucha gente que vende su propiedad y después me dice, ‘ok, ya vendí, aquí tengo 10 mil dólares. Esto es lo que me quedó después de que pagué esto, que me fui de vacaciones. Hicimos A, B, C’, y tristemente esos 10 mil dólares no les completa para lo que realmente quieren hacer o la propiedad que realmente quieren comprar”, dijo Vasquez.

Vender su propiedad podría ser una buena opción si necesita pagar deudas, si le va a ayudar a llegar a sus metas financieras, o si tiene el dinero para rentar o comprar otra vivienda sin afectar su economía. Así que piénselo bien.