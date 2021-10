Vendedores ambulantes temen ser nuevamente criminalizados

Algunos vendedores ambulantes en Los Ángeles dicen estar preocupados debido a unas nuevas propuestas de legisladores locales, que ellos aseguran podrían terminar criminalizando sus labores.

Unas propuestas de concejales para hacer cumplir las leyes de libre acceso en las aceras, especialmente para personas con discapacidades --- por ejemplo en sillas de ruedas --- temen que terminen traduciéndose en más multas y prohibiciones para la venta ambulante en Los Ángeles.

“Quieren criminalizar la venta ambulante,” dijo Julio Monterroso, un vendedor ambulante.

“Estamos diciendo que echariamos a la basura el trabajo de haber legalizado la venta ambulante, volveríamos a un principio de que se tiene miedo”, dijo Merlin Alvarado, una vendedora ambulante.

Los vendedores ambulantes aseguran que ellos pueden organizarse de cierta manera que puedan seguir vendiendo y se permita el libre paso en aceras

“Somos aproximadamente 30 vendedores, de los cuales los 30 estamos organizados tenemos ciertas reglas. Como por ejemplo dejar el paso peatonal libre, en las esquinas las rampas que sirven para la gente de sillas de rueda”, dijo Monterroso.

“Nosotros sabemos que no podemos tener un puesto de tres pies, que no puedes estar en medio de la banqueta, que no puedes usar carpas”, dijo Alvarado.

Según explicó el concejal Bob Blumenfield, uno de los legisladores que diseña una de estas nuevas ordenanzas, se buscará establecer un sistema de penalidades que comenzaría con citaciones administrativas y terminaría con sanciones de delitos menores a quienes bloqueen el libre paso.

Y en un comunicado agregó que “La intención de esta legislación es asegurarse que se pueda pasar por nuestras calles y aceras y que los únicos que serán penalizados son los que claramente violen las leyes de ADA y se rehúsen a moverse tras ser notificados”

Pero en lugar de que terminen dándoles multas o sanciones, los vendedores piden a los concejales los eduquen sobre las leyes de personas con discapacidad conocidas como ADA y las reglas que ellos deben cumplir.

“Ninguno de los vendedores ambulantes hemos recibido algún tipo de entrenamiento”, dijo Alvarado.

Legisladores aseguraron que las ordenanzas serán previamente consultadas y discutidas con los propios vendedores ambulantes.