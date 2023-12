Vendedores ambulantes preocupados por medidas de salubridad más estrictas

Vendedores ambulantes de comida siguen en la mira de las autoridades.

A pesar de que la ley estatal AB 972 permite realizar sus actividades, varias ciudades están imponiendo medidas de salubridad más estrictas

Cada día es más común ver como vendedores ambulantes de comida son allanadas por inspectores de salubridad locales a través de las redes sociales.

Las medidas para evitar que esta actividad prolifere son cada vez más estrictas, incluso los infractores podrían ser multados y enfrentar cargos por delito menor, cómo dice un letrero en la ciudad de La Puente, algo que perjudica a varios vendedores.

"De que perdemos, perdemos, porque es bastante, porque de eso nos mantenemos", dijo Melchor Fermín, vendedor ambulante.



A través de un comunicado, El Departamento de Aplicación de Códigos del Condado de Los Ángeles mencionaron en respuesta a las quejas de la comunidad sobre la venta no permitida de alimentos en las aceras. Durante la investigación, los inspectores de salud pública encontraron cuatro operaciones de venta de alimentos no autorizadas, a las que se les ordenó suspender sus operaciones sin un permiso.



“Hay personas que venden aquí afuera, pero ellos son responsables, dejan limpio y tratan de que el tráfico no se acumule, son muy responsables”, dijo Mónica Morales, administradora de Mini-Tienda.



Y es que en lugares en donde se instalan estos puestos ambulantes, dueños de establecimientos, se han quejado por la basura y la aglomeración de clientes que varias de las veces obstruyen el paso. Sin embargo, hay negocios en donde los vendedores ambulantes son bienvenidos siempre y cuando sigan las reglas.

“Yo, lo único que digo, es que esas personas tratarán de sacar sus permisos y traten de seguir las reglas de cada ciudad para que no les afecte y no les estén tirando su comida y sus cosas”, dijo Morales.



En información de su cuenta de internet de El Departamento Aplicación de Códigos del Condado de Los Ángeles, también agregó aunque la ley estatal AB 972 permite a los vendedores ambulantes ganarse la vida con esta actividad, cada ciudad también tiene sus reglas y expide sus propios permisos, trámites que para algunos dueños de negocios son indispensables.



Para más información de los reglamentos para vender comida en el condado de Los Ángeles entre aquí.