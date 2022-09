Vendedores ambulantes luchan por ley que los protegería de multas y decomiso de productos

Vendedores ambulantes en California siguen luchando por una ley que les permita vender alimentos desde sus carritos sin temor de perder su mercancía o ser multados. Hoy, martes, realizaron una protesta afuera de las oficinas del gobernador Gavin Newsom en Los Ángeles para exigir la aprobación de la Ley SB972.

La Ley SB972 simplemente facilitaría la obtención de permisos para la venta ambulante de alimentos, y ya fue aprobada por legisladores en Sacramento, y ahora lo único que estos comerciantes piden es que el gobernador también le den el visto bueno.

Vender alimentos en la vía pública no es una forma fácil de ganarse la vida, pero de acuerdo a manifestantes que se reunieron frente a las oficinas de Newsom en Los Ángeles, se complica aún más, mientras no exista una ley como la SB972 que lo permita.

“Necesitamos que el gobernador apruebe la ley SB972, ya que esa ley nos ampararía a nosotros como vendedores ambulantes para poder vender bien en la calle, y que no nos llegue salubridad a quitar”, dijo Emma de Paz, vendedora ambulante.

Algunos dicen que el código de salud al que están sujetos los vendedores ambulantes, escrito en el 2006 antes de que se legalizara la venta ambulante, tiene requisitos que sencillamente no son para ellos.

“Es como tener que cargar un lavador de tres compartimentos, como tener que cargar 25 galones de agua, no poder picar fruta en el carrito, todos esos requisitos no tienen un mérito científico y más que nada, no permiten que los vendedores ambulantes puedan obtener un permiso de salud cuando deberían poder obtenerlo”, dijo Juan Espinoza, licenciado del grupo “Public Council” copatrocinador de la Ley SB972.

Los vendedores dicen estar dispuestos a seguir las instrucciones que el departamento de salud les exija, bajó lo que sería una nueva ley, y a cambio tener la tranquilidad para ganarse la vida sin el temor de multas y el decomiso de productos o sus carritos.

Porque durante muchos años hemos estado sufriendo muchas criminalizaciones hacia nosotros y ya es justo que nos den el permiso para trabajar legalmente.

"Después de la protesta, vendedores entregaron a un representante del gobierno estatal, cientos de cartas y peticiones, pidiendo que las muestre al gobernador para que este tome último paso y firme la SB972. Desde el 2020, cuando los permisos para vendedores ambulantes estuvieron disponibles en Los Ángeles, solo poco más de 233 vendedores ambulantes los han obtenido.