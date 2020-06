Vendedores ambulantes exigen justicia

En esta pandemia están multando a quienes no tengan el permiso del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, pero los vendedores aseguran que ese permiso es costoso y que no se los están dando a los que tienen carros más chiquitos, así que dicen se encuentran en una encrucijada para ganarse su sustento.

Con multas de entre $200 y hasta $1000 están siendo sancionados, dicen, quienes salgan a vender comida sin el permiso de salud del condado de Los Ángeles.

“Yo no he trabajado por más de 3 meses eso me ha afectado mucho porque yo debo renta”, dijo Ana Cruz, una vendedora ambulante.

Mientras que otros vendedores como el señor aureliano, en igual situación, dice se ha gastado sus ahorros.

“Muchos de nosotros ya terminamos lo poquito que teníamos”, dijo Aureliano Santiago, un vendedor ambulante.

Parte de la razón que los carritos más pequeños para colocarse sobre la acera como los de hot dogs o pupusas, no están siendo permitidos para la venta de comida.

“No hay un carro aprobado por ellos por eso venimos a pedir que nos aprueben un carrito para la venta”, dijo Cruz.

Actualmente los carros que si califican para la venta de alimentos en Los Ángeles, son los de más grandes dimensiones, como los de las llamadas loncheras.

“Esos carritos que cuestan 25 mil dólares o más y no se pueden poner en la acera”, dijo Merlin Alvarado, una vendedora ambulante.

Adicional a ese costo del carro, los permisos del Departamento de Salud Pública del condado cuestan unos $900 y entre otros requisitos ellos deben invertir tan solo en permisos un total de $1651. En la protesta de hoy, pidieron a las autoridades del condado de Los Ángeles que lleguen a una solución y colaboren con ellos, para que puedan vender legalmente

“Que no nos pongan multas, que nos dejen trabajar”, dijo Santiago.

“Estamos pidiendo que nos hagan un carrito que sea accesible a la economía de los vendedores ambulantes”, dijo Alvarado.

Quienes ya tienen el permiso de salud del condado si pueden vender legalmente guardando los requisitos de distanciamiento social pero nos dicen que solo decenas de los miles de vendedores de comida que hay en Los Ángeles, muy pocos han logrado sacar esos permisos.