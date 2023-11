Vendedores ambulantes en La Puente ganan popularidad con impresionante técnica de cortar fruta en Tiktok

“Todos andamos detrás de un sueño”.

Alejandro Isabel y su esposa Daniela Benítez se levantan antes de que salga el sol a las 5 a.m., mientras se preparan para un largo día.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Isabel va al mercado a comprar sandía, coco, melón, mango y otras frutas para su negocio como vendedor ambulante y regresa a casa.

Mientras que él prepara la camioneta, Benítez arregla a los niños para la escuela. Una vez que los niños están listos, la pareja carga la camioneta con toda la fruta, el hielo y los dos carritos.

Isabel es el propietario de El Ninja, un negocio de venta de frutas en La Puente, una ciudad en el Valle de San Gabriel.

La pareja ha obtenido más de 960,000 seguidores en TikTok en los últimos meses, a través de sus transmisiones en vivo, donde miles de personas admiran su técnica al cortar fruta para sus clientes.

Todos los días, Isabel deja a su esposa en su ubicación en Azusa Way, la ayuda a instalar su carrito y luego se dirige a su lugar en Hacienda Boulevard.

A sólo tres millas de distancia entre sí, se preparan para su flujo diario de clientes.

Cómo comenzó todo

Cuando Isabel llegó por primera vez a California hace unos 10 años, se puso en contacto con una empresa de venta de frutas que le mostró el negocio de la venta ambulante. Le enseñaron cómo equipar su propio carrito, dónde comprar su fruta y cómo poner en marcha su negocio.

Allí conoció a su esposa y los dos han estado trabajando juntos desde entonces. Ambos son de Puebla, una ciudad en México.

“La verdad es que los dos empezamos desde cero, los dos empezamos sin tener nada”, dijo Benítez. “Los dos hemos tenido muy buena compatibilidad, los dos tenemos buenos pensamientos. Siempre tenemos ese dicho que dice dos cabezas piensan mejor que una, so siempre compartimos los pensamientos de los dos.”

Isabel dice que se siente "muy afortunado de tener a una mujer luchadora como yo. Pienso que eso nos ha ayudado a crecer porque los dos somos muy trabajadores y pensamos igual en cualquier negocio que vayamos a hacer."

Cuando comenzaron su negocio, su primer puesto fue en Whittier. Pero cuando notaron que el área de La Puente no tenía muchos vendedores ambulantes, decidieron probar suerte allí. Han estado vendiendo allí durante los últimos seis años.

Isabel describió a La Puente como una comunidad tranquila, dijo que agradece el apoyo de los empresarios.

“También estamos muy agradecidos por haber llegado en esta ciudad porque toda la gente te ayuda, toda la gente te apoya”, dijo Benítez. “Estamos muy felices de estar en esta ciudad de La Puente.”

Isabel dijo que aprecia el apoyo mutuo de otros negocios.

Iniciando su presencia en las redes sociales

Isabel dijo que la idea de comenzar a publicar en las redes sociales fue gracias a su esposa.

Durante la pandemia, Benítez dijo que tuvo mucho tiempo libre. Comenzó a tomar cursos de maquillaje para aprender técnicas.

Ella comenzó a publicar su contenido de belleza en las redes sociales y sugirió la idea de compartir contenido sobre su negocio a su esposo.

“Y pues me había comentado muchas veces pero yo no era tanto de como ‘ah sí, sí lo voy a hacer yo también’”, dijo Isabel.

Pero después de ver otras cuentas en las redes sociales donde los dueños de negocios compartían contenido, Isabel pensó “bueno, yo también puedo hacerlo”.

“Cuando vi que él empezó a agarrar muchos seguidores haciendo lives y subiendo contenido y el también me dijo ‘pues, ahi tu puedes puedes aprovechar mezclando el negocio con (maquillaje)”, dijo Benítez. "La verdad es que sí hay mucha gente que te apoya".

Benítez dijo que conoció a personas que se presentaron en su puesto de frutas después de verla en las redes sociales.

“Ha habido gente nueva que me ve a mí y me dice ‘vine porque te vi en el live y se me antojo la fruta’”, dijo Benítez.

Ganando popularidad

Ambos comparten contenido de su negocio de venta de frutas en sus cuentas. La cuenta de TikTok de Isabel tiene más de 960,000 seguidores y la cuenta de su esposa tiene más de 85,000 seguidores.

La pareja se puede encontrar en TikTok en @elninja17_ y su esposa en @lamaylob.

Seguido hacen livestreams, o transmisiones en vivo, en TikTok, donde miles de personas se unen rápidamente y las preguntas y comentarios comienzan a llegar.

“Hay 18K personas aquí. ¡GUAU!”, comentó un usuario. “Ojalá tuviéramos alguien como él aquí donde estoy yo", comentó otro usuario.

Isabel dijo que su presencia en las redes sociales ha ayudado enormemente a su negocio desde que comenzaron a publicar hace unos siete meses.

La primera vez que hizo una transmisión en vivo en TikTok, Isabel recordó haber tenido una pequeña cantidad de espectadores.

“Recuerdo que eran como 40 o 30 personas que estaban mirando, y nos emocionamos mucho porque pues dije ‘mucha gente está preguntando que hacemos’ y era poquita”, dijo Isabel.

La segunda vez que salió en vivo tenía entre 30 y 50 personas mirando.

“Estaba un poco nervioso porque no sabía qué decir”, dijo Isabel. "Al principio es algo nuevo para uno".

La tercera vez que salió en vivo, su número de espectadores saltó de 30 a 20,000 personas que se unieron a su transmisión en vivo. “Pensé '¡guau! Esto es muy bueno para mi negocio”, dijo Isabel.

Ese día, todos los clientes que se presentaron en su puesto de frutas procedían de TikTok, recordó Isabel.

“Desde ahí, me he dedicado a hacer los lives, a meter contenido a mis redes”, dijo Isabel. “Y también agregando un poco de nuestro ser, de como somos, de buena vibra, tratar de que la gente se divierta un rato en mi live. Y así es como inició todo”, dijo Isabel.

Compartiendo su vida y cultura

Preguntas sobre dónde están ubicados, qué tipo de fruta llevan y cuál es el condimento que espolvorean encima de la fruta, son las más comunes durante sus transmisiones en vivo.

“Lo que más me sorprende es que en otros países no saben qué es el tajín y el chamoy”, dijo Benítez. “Mucha gente me pregunta por la receta del chamoy”.

Tajín es una marca de condimento popular que se utiliza principalmente para frutas y que consiste en chiles, lima y sal. Tiene una consistencia en polvo. El chamoy es una salsa que también se usa comúnmente con frutas y que también consta de chiles, lima y sal.

Benítez hace y vende su propia salsa chamoy.

La mayor parte de su contenido y sus transmisiones en vivo consisten en ellos trabajando en su puesto de frutas, cortando la fruta e interactuando con sus clientes y con sus seguidores en las redes sociales.

La pareja dijo que lo que parece cautivar más a sus espectadores es la técnica de corte de la pareja. Tanto Isabel como Benítez usan un cuchillo grande para cortar rápidamente la sandía, el coco, el melón y los pepinos en cuestión de segundos.

Muchas personas que ven su transmisión en vivo comentan lo rápido que cortan el producto, razón por la cual gran parte de su contenido consiste de videos de ellos cortando la fruta.

Algunos espectadores incluso se preguntan cómo logran no cortarse cuando se mueven tan rápido.

Isabel dijo que sus frutas favoritas para cortar son el mango y los pepinos, y la favorita de su esposa es la sandía.

Ambos coincidieron en que el más difícil de preparar es el coco.

Sus transmisiones en vivo reciben comentarios de usuarios de todo el mundo, incluidos Perú, Italia, Ecuador, España, México y Portugal.

Su presencia en las redes sociales ha crecido tanto que los visitan no solo personas locales, sino también de todo el país y del mundo que visitan California.

Isabel dice que ha conocido a clientes que vienen de Texas, Miami, Nueva York e incluso México y Costa Rica.

“Lo que más nos gusta es convivir y conocer a más personas”, dijo Isabel. “El amor que se siente. Siempre hay gente nueva y cosas nuevas todos los días”.

Las personas que vieron su contenido en las redes sociales también los contrataron para atender eventos y fiestas.

El impacto de su negocio

A través de su negocio, Isabel dijo que han podido ayudar a algunos de sus familiares a iniciar su propio negocio. Los miembros de su familia trabajaron con Isabel durante algún tiempo después de que él los ayudó a instalar sus carritos de venta de frutas y obtener sus permisos.

“Yo me siento muy contento, nos sentimos orgullosos de nosotros mismos”, dijo Isabel. Dijo que se siente satisfechon de haber podido ayudar a sus familiares.

Además de ayudar a sus familiares, Isabel y Benítez también ofrecen apoyo a otros vendedores ambulantes.

Con los recientes daños causados por un incendio masivo en la autopista 10 en el centro de Los Ángeles, la pareja dijo que han ayudado con donaciones a otros vendedores ambulantes que sufrieron pérdidas en sus negocios debido al incendio.

Benítez dice que a través de su cuenta la gente se entera rápidamente de la de su marido. Ella dijo que a menudo se transmiten en vivo y se apoyan mutuamente, razón por la cual sus seguidores terminan apoyando a ambas cuentas.

“Estoy muy agradecida por todo lo que he tenido y por todo lo que me ha dado este negocio", dijo Benítez.

Casi 1 millón de seguidores

Actualmente, Isabel tiene más de 960,000 seguidores en TikTok y está cerca de alcanzar un millón de seguidores. A través de sus cuentas, intentan mantener a su audiencia interesada y, a menudo, realizan obsequios para sus espectadores.

“No descartamos la posibilidad de que más adelante busquemos tal vez otras ciudades, o tal vez algo más grande”, dijo Isabel. “Primeramente Dios todo salga bien y que nos siga apoyando la gente como nos ha apoyado.”

Los puestos de fruta de "El Ninja" están ubicados en 605 Azusa Way y 925 N. Hacienda Blvd. en La Puente.

Su contenido se puede encontrar en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok.