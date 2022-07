Vendedores ambulantes denuncian multas y decomisos de las autoridades de San Bernardino

Un grupo de vendedores ambulantes y activistas llevaron a cabo una protesta afuera del edificio del ayuntamiento de la ciudad de San Bernardino, denunciando la manera que las autoridades les otorgan multas y decomisan su mercancía.

Los afectados piden a las autoridades y a la ciudad que autorice los permisos en vez de sancionarlos, ya que lo único que buscan es ganarse el pan de cada día.

“Es la primera vez que me agarran aquí, y por eso me salí, no me gusta que me tomen fotos”, dijo Roberto López, vendedor ambulante.

Varios de los vendedores ambulantes, venden comida en la vía pública, y le dijeron a Telemundo 52 que han sido sancionados, y aseguran que a otros les han decomisado su equipo de trabajo por no contar con los permisos que requiere la ciudad.

“Para mí si es una injusticia, porque después que me quitaron mi material para trabajar y me dieron una multa, y luego más adelante me quitaron la camioneta”, asegura Míriam Espinoza, vendedora ambulante.

Pero de acuerdo Espinoza, una activista asegura que es la administración de la ciudad quienes no otorgan los permisos, ya que piden demasiados requisitos, que para muchos es difícil de conseguir.

“Hemos solicitado [los permisos], y desafortunadamente no nos la han dado, y es lo primero que pide policía, al no tenerla, nos dan una multa”, contó Espinoza.

Este fin de semana, las autoridades de la ciudad de San Bernardino dieron a conocer fotos de lo que encontraron en algunos puestos de comida, como carne no refrigerada, contenedores inapropiados, entre otras anomalías, y la mayoría de los lugares sin los permisos requeridos.

“Los inspectores siempre te van a preguntar si tienes licencia, tienes el permiso sanitario, y si lo muestran, nada pasa”, dijo Jeff Crause, vocero de la ciudad de San Bernardino.

El índice de desempleo en el condado de San Bernardino es de casi 4.5%, y muchos residentes durante la pandemia se quedaron sin trabajo, por lo que el comercio ambulante es una opción por el momento para muchas personas.

Bajo la ley en California, la venta de comida en la calle no es un delito, pero cada ciudad aplica sus reglas y regula sus permisos.

Para información sobre los permisos entre a sbcounty.gov o, llame al 1-800-442-2283.