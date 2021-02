Vendedores ambulantes de comida en riesgo de ser cerrados si no cuentan con los permisos requeridos

A pesar de la pandemia del COVID-19, muchos vendedores ambulantes de alimentos siguen colocando sus puestos en las calles de Los Ángeles, y los inspectores de salud del condado han estado realizando operativos para cerrarlos.

El jueves, los inspectores de salud cerraron un puesto de tacos en el Este de Los Ángeles conocido como Tacos San Juditas, la razón: no tienen sus permisos de salud para vender en la calle alimentos.

A la basura fue a parar la comida que estaban preparando ayer para vender en un puesto de tacos conocido como San Juditas.



“Nos dicen que es algo ilegal estar vendiendo, no tenemos de otra”, dijo uno de los vendedores del puesto de tacos San Juditas.

En recientes operativos, inspectores de salud del condado de Los Ángeles han estado clausurando estos sitios de venta ambulante de comida.



“Sabemos que por la pandemia, que el Departamento de Salud del condado están preocupados y creen que ellos [los vendedores ambulantes] deben estar en casa [por la pandemia]”, dijo Rudy Espinoza, director de la organización Acción Inclusiva.

Por otra parte, la mayoría de quienes venden alimentos de manera informal en las calles no cuentan con los permisos por el condado de Los Ángeles, o por la ciudad donde están.

Y según activistas, cumplir con todos los requisitos es muy costoso.



“Un vendedor necesita tener entre $20 a $30 mil dólares para establecer su negocio con permiso”, dijo Espinoza.

Los carritos actualmente aprobados para la venta de alimentos cuestan miles de dólares, y en el condado de Los Ángeles, aún no existe un carrito para vender específicamente tacos.

“Las personas que quieren vender tacos, por ejemplo, ahorita no hay un sistema. No hay un carrito para ellos si quieren estar en la banqueta”, señaló Espinoza.



En el caso particular de la ciudad de Los Ángeles, portavoces le dijeron a Telemundo 52 que hay un esfuerzo para educar y asesorar a los vendedores ambulantes, y los invitan a que saquen sus permisos para obtener ayuda financiera y trabajar de manera más segura.



“Un permiso los va a proteger bastante como se han enterado hay muchos programas de apoyo para la gente que venda alimentos a nivel local”, dijo Angélica Urquijo, asesora de vendedores ambulantes en la ciudad de Los Ángeles.

Una iniciativa de la ciudad de Los Ángeles va a ofrecer un próximo taller el 23 de febrero.

Para obtener información sobre los permisos de venta ambulante y talleres educativos en la ciudad de Los Ángeles, visite la página https://streetsla.lacity.org/vending