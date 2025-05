Vendedores ambulantes afirman que sus ventas han desplomado tras operativos de ICE

Algunos vendedores ambulantes en el centro de Los Ángeles afirman que los operativos de inmigración están dejando estragos económicos en sus negocios.

Algunos de los vendedores ambulantes contaron que para exponerse menos a los operativos de inmigración, han reducido sus días de trabajo o cambiado sus rutas, pero otros dicen no se dejan amedrentar y siguen saliendo a vender todos los días.

Juan Vitela, un vendedor de camisetas, dijo a Telemundo 52 que recorre las calles del centro de Los Ángeles todos los días con su negocio rodante, pero que, desde hace varios meses, afirma que sus ventas se han desplomado.

“Caminé casi cerca de ocho horas por todos Los Ángeles con mi coche vendiendo y no estuvo buena la venta, fue más lo que me cansé. No generé ganancia”, contó Vitela,

Vitela señaló que está registrando pérdidas del 50 al 70 porciento en sus ganancias diarias.

“Me preocupa demasiado. Estoy pensando hasta regresar a mi país”, dijo Vitela, quien es inmigrante de Perú.

Mientras tanto, Margarita Torres, dijo que lleva 20 años vendiendo productos en las calles de Los Ángeles y asegura que desde la pandemia no había visto bajar sus ingresos, diciendo que los clientes no llegan.

“Han estado muertas, no vendemos. Vendemos $100 o $120, y ese dinero es para la renta. El supermercado no alcanza”, dijo Torres.

La venta de frutas tampoco va bien para Mario Pérez, quien dijo que sale todos los días de casa con temor por los operativos de inmigración y que los clientes no llegan por el mismo motivo.

“Diario a diario nos levantamos con el estrés de que quizás hoy no llegamos a casa. Cuando llego a casa, le doy gracias a Dios porque nos permitió llegar a casa”, dijo Pérez.

Andrea Ávila, de la organización Acción Inclusiva en Los Ángeles, subrayó que muchos vendedores ambulantes están cambiando la manera en la que operan para protegerse.

“Nos han contado que tienen un poco de miedo de salir a vender. Tal vez cambian sus días, sus rutas o están prefiriendo hacer más catering”, dijo Ávila, directora de préstamos de Acción Inclusiva.

Ávila dijo que la organización está capacitando a un grupo selecto de vendedores ambulantes para ofrecer servicios de comida para eventos con el objetivo de que no se expongan en las calles y se tornen en pequeños emprendedores.

“Dándoles ayuda técnica y préstamos de negocios con los clientes que tenemos en el portafolio hemos creado un programa para enseñarles catering”.

La organización Acción Inclusiva también está ayudando a los vendedores ambulantes a tramitar sus permisos para vender en las calles, pero solo en zonas no incorporadas del condado de Los Ángeles

