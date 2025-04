Vendedora ambulante embarazada denuncia ataque racial en Simi Valley

La policía de Simi Valley está investigando el caso de una vendedora ambulante hispana que asegura haber sido agredida el 14 de abril por una mujer mientras vendía sus productos en un vecindario.

En un video compartido por los abogados de la víctima, se observa cómo la vendedora estaba con su carrito de nieves en la calle, cuando una mujer le obstruye el paso y le pide que hable inglés, que es América.

El video muestra el momento en que la vendedora ambulante originaria Oaxaca, México, quien, por temor, pidió ser identificada solo como Mary, fue abordada violentamente por una mujer, mientras vendía helados en su carrito móvil en un vecindario de Simi Valley.

“Yo no me defendí para nada, lo único que le pedí a la señora que, por favor, me dejara pasar a seguir vendiendo y la señora se negó”, contó Mary, víctima de agresión.

En las imágenes se observa a la mujer visiblemente molesta, obstruyendo el paso a Mary, quien tiene casi ocho meses de embarazo, exigiéndole que hable inglés, que es América. Durante el incidente, Mary cayó al suelo.

“Yo, desde ese día que pasó eso, pues yo no he trabajado. Como ven en mi estado, como estoy, yo también no me siento bien, no sé cómo le voy a hacer cuando mi bebé nazca y tengo mis niños para mantener, yo le estaba echando muchas ganas”, dijo Mary.

Esta mañana, en la conferencia de prensa, los abogados que representan a la víctima anunciaron una demanda civil contra la sospechosa por este caso, ya que aseguran fue un ataque por ser hispana y hablar español.

“Fue un acto de racismo puro y abuso, es todo lo que fue es lo que es”, dijo Humberto Guizar, abogado de derechos civiles.

Rick Morton, del Departamento de la Policía de Simi Valley, confirmó que un testigo que pasaba por el lugar se detuvo a ayudar hasta que llegaron los oficiales. La sospechosa fue arrestada después con cargos de agresión y fue identificada por la policía como Juli Sánchez, de 56 años de edad.

Los abogados de la víctima exigen que este caso no quede impune y sea considerado como un crimen de odio.

“La atacó y le estaba diciendo ‘no puedes pasar por aquí, ya te he visto y la atacó’”, dijo Christian Contreras, abogado de derechos civiles.

Mary asegura que el ataque le ha cambiado la vida.

“Se queda ese miedo de que vamos en la calle sonando las campanitas y sale alguien y queda ese trauma”, dijo Mary.

Los vecinos en el lugar, aseguraron que Mary es una vendedora ambulante conocida en la zona y que nunca habían tenido ningún problema con ella.