Vecinos denuncian suciedad y peligro de casa abandonada

Por años, una casa de la comunidad de Bell Gardens, ha sido la manzana de la discordia: los vecinos se quejan de que, tras quedar abandonada, se ha convertido en un foco de suciedad y un peligro de incendio.

La casa que está en el terreno de hecho se incendió hace unos meses y al parecer, desde entonces, la propiedad quedo vacía y se ha deteriorado, tras recibir la queja, Telemundo 52 Responde fue al área, y lo que captó fue realmente preocupante.

Telemundo 52 Responde habló con las autoridades para investigar el caso.

Desde la calle se pueden apreciar las montañas de hojas, ramas y vegetación seca, así como basura acumulada en todo el perímetro de una casa, que hace meses se quemó, y quedó abandonada, aunque según los vecinos, el problema venía de tiempo atrás.

“Todo el tiempo hemos tenido problemas porque la señora es alcohólica, cuando le quemaron la casa, estaba en la calle”, dijo una vecina.

La vecina agregó que desde que la dueña se fue, además de secarse los árboles, nadie se ha hecho cargo de la propiedad.

“Dijimos ¿qué está pasando aquí? ¿por qué no limpian? ¡Se va a hacer una quemazón!

La vecina aseguró que se ha comunicado con la ciudad para quejarse, porque, además, llegan personas de la calle a reunirse en la propiedad.

“Yo me siento impotente, porque dijo, ¿qué va pasar aquí? ¿qué están esperando? Yo me tengo que levantar a media noche, cuando andan ahí tomando, no vayan aventar un cigarro. Si me dio coraje”, agregó.

Telemundo 52 se comunicó con el gerente de la ciudad de Bell Gardens, Michael o ‘Kelly, y con el director de desarrollo comunitario, quienes aseguraron que están al tanto de la situación y que han multado a la dueña por violaciones del código de vivienda, pero según explicaron, el proceso en casos así toma tiempo, pues hay que dar oportunidad a los propietarios para que tomen acciones correctivas. Si no lo hacen, insistieron, la ciudad puede imponer un gravamen a la propiedad.

No obstante, O‘Kelly aseguró que la familia propietaria de la vivienda, está cooperando, y en días recientes han llegado equipos de limpieza, por lo que pronto se verán los resultados, pero invitó a los vecinos a reportar de inmediato a la policía si ven actividades sospechosas en la propiedad, para poder tomar las medidas correspondientes.

Según corroboramos con los vecinos, se han podado los árboles en fechas recientes, los inspectores han vuelto a la zona, y parecen estarse tomando medidas con el fin de preparar la propiedad para su venta… nosotros seguiremos al pendiente y daremos seguimiento a la situación.