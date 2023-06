“¿Le disparo?” Vecino abre fuego contra el atacante que apuñaló mortalmente a una abuela en Victorville

Un hombre que se enfrentó heroicamente a un atacante armado con un cuchillo y un martillo para detener un incidente mortal en un apartamento de Victorville se encontró con una escena aterradora cuando observó una conmoción proveniente de la residencia de un vecino.

El hombre, que pidió ser identificado solo como James, dijo que entró al apartamento de arriba y vio a un hombre golpeando a su vecino repetidamente con un martillo. El ataque, que se originó en un enfrentamiento entre el vecino y el atacante en una escalera, fue parte de una cadena caótica de eventos el 11 de junio que dejó a una mujer de 49 años muerta y a James con heridas de arma blanca en la mano y la espalda.

“Vi que tenía un martillo en la mano”, dijo James. “Le dije: ‘Mira, podrías matarlo con eso’.

"'Si lo golpeas con el martillo, no tendré más remedio que derribarte'". Esas fueron mis palabras exactas. Así que pensé que si sacaba mi pistola y disparaba dos tiros de advertencia en el aire él retrocedería. ¡Bam, bam! Él no se movió".

El hombre, identificado por las autoridades como Ladale Sanders, de 21 años, dejó caer el martillo, pero luego comenzó a asfixiar a la víctima, dijo James.

“Estoy pensando, ¿qué diablos voy a hacer? ¿Dejo que lo mate? ¿Le disparo?”, se preguntó James.

El veterano del ejército de 60 años abrió fuego y golpeó a Sanders en la parte de atrás para detener el asalto.

"Esa era la única forma en que iba a poder hacer que se detuviera", dijo James.

Sanders cedió y abandonó la escena, pero la violencia no terminó ahí. James estaba de vuelta en su apartamento cuando el atacante apuñaló a la suegra de su vecino, María Flores, de 49 años, con un cuchillo. Flores regresaba a casa de la fiesta de cumpleaños de su nieta cuando fue apuñalada y asesinada frente a su familia.

Sanders luego rompió una ventana del apartamento de James y entró, todavía armado con el cuchillo que usó para matar a Flores.

“Lo único entre él y yo y mi familia soy yo”, dijo James.

James abrió fuego, alcanzando a Sanders cuando entraba al apartamento. James fue apuñalado tres veces antes de que pudiera quitarle el cuchillo, dijo.

Sus heridas requirieron puntos de sutura y no se consideran potencialmente mortales.

Sanders, cuya familia vive en el complejo de apartamentos, murió en el lugar. Sus motivos no están claros, pero la hija de Flores, que deseaba ser identificada solo como Natalie, dijo que vio a Sanders apuñalar a su madre hasta la muerte “sin motivo alguno”.

“No conocemos a este chico. Nunca conocí a este chico”, dijo Natalie.

Flores, la madre de Natalie, era una madre amorosa de siete hijos y una abuela de siete.

“Le encantaba ayudar a los demás. Ella era simplemente la mejor persona del mundo para mí”, dijo Natalie.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.