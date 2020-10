Varios manifestantes reciben al Presidente Trump en el sur de California

A dos semanas de las elecciones, el presidente Donald Trump visitó el sábado al condado de Orange para acudir a un evento de recaudación de fondos para su campaña política.

A las 11:30 a.m., el presidente arribó al aeropuerto John Wayne en donde ya lo esperaban un centenar de manifestantes, aunque por otro lado, también había personas quienes no están de acuerdo con su gobierno.

“Pienso que mucha gente se ha dado cuenta de que en realidad el Presidente Trump ha sido muy buen presidente para los Estados Unidos y para el mundo”, dijo una manifestante, Rida Lipsex.

Pero a sólo unos metros de distancia, otro enorme grupo de personas también llegaron hasta el lugar que les permitieron las autoridades, y los cuales con gritos y pancartas abucheaban al presidente y le mostraron su rechazo.

La presencia del presidente Trump fue una visita que estaba programada para llevarse a cabo el 6 de octubre pero fue cancelada tras haber dado positivo de COVID-19 el mandatario. El sábado cumplió con sus seguidores.

“Tenemos que soportarlo. No podemos dejar que llegue aquí el socialismo. Mira como están los otros estados que están en el socialismo. No es bueno para aquí, no es bueno”, dijo Julio Montes, otro manifestante.

A escasos días para que se lleven a cabo las elecciones presidenciales, quienes no están de acuerdo con el actual presidente y quienes buscan su reelección, están más que seguros que hay que demostrar su posición, mencionaron manifestantes.

Un tercer grupo también estuvo en el área del aeropuerto. Decenas de armenios querían llamar la atención del presidente y buscar su apoyo en cuanto al conflicto bélico que sostienen Armenia y Azerbaiyán que ha dejado varios muertos entre los dos países.

Cabe recordar que el lunes es el último día para registrarse para votar en estas elecciones.