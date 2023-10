Varios  hospitalizados por fuga de amoníaco en negocio de Buena Park

Once personas fueron hospitalizadas el viernes luego de una fuga de amoníaco en un negocio en Buena Park.

Los bomberos, incluido un equipo para el manejo de materiales peligrosos, acudieron al edificio comercial en la cuadra 6500 de Caballero Boulevard, en la comunidad del condado de Orange. La fuga fue contenida y algunos empleados fueron descontaminados en el lugar, dijeron los bomberos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

Los detalles sobre las condiciones de las 11 víctimas hospitalizadas no estuvieron disponibles de inmediato.

Se pidió a los conductores que evitaran la zona, poblada principalmente por empresas industriales y almacenes.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.