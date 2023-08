Varias patrullas persiguieron al conductor de un Rolls-Royce en Los Ángeles

Varias patrullas del CHP persiguieron al conductor de Rolls-Royce a gran velocidad el miércoles por la tarde en el área de Los Ángeles.

El conductor del Rolls-Royce condujo en zonas del área de Pasadena y Arcadia el miércoles por la mañana antes de ingresar al centro de Los Ángeles alrededor del mediodía. La persecución terminó cuando el conductor entró en un estacionamiento.

Los detalles sobre lo que llevó a la persecución no estuvieron disponibles de inmediato. No hubo informes de un arresto.

Noticia en desarrollo.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.