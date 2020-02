Vanessa Bryant: “Gianna tenía mucho que ofrecerle a este mundo”

Vanessa Bryant habló íntimamente sobre el amor y la pérdida el lunes frente a una multitud de miles en el servicio conmemorativo en honor a la vida de su esposo Kobe, su hija Gianna y las otras siete víctimas que perdieron la vida en el accidente de helicóptero en Calabasas el 26 de enero.

Comenzó rindiendo homenaje a Gianna y luego a Kobe.

"No podremos ver a Gigi ir a la escuela secundaria", dijo. "No tuvimos la oportunidad de enseñarle a conducir un automóvil. No podré decirle que hermosa se ve el día de su boda o verla caminar por el pasillo. No tendrá un baile de hija y padre o bailar en la pista de baile conmigo o tener sus propios bebés. Gianna habría sido una mamá increíble ".

Vanessa Bryant contuvo las lágrimas mientras describía a su hija como un alma dulce y pensativa que amaba besar a su madre siempre con buenos días y buenas noches.

Vanessa dijo que a Gianna le encantaba nadar, cantar canciones de éxito, hornear galletas y ver el programa "Survivor" y los juegos de la NBA con su padre.

Dijo que a la niña de 13 años le encantaba tanto el baloncesto que incluso le ofreció consejos al equipo escolar de los niños. Vanessa predijo que Gianna podría haberse convertido en "la mejor jugadora de la WNBA", lo que la audiencia aplaudió.

En una multitud que incluía a estrellas como Jennifer Lopez, Beyonce, Magic Johnson y Alex Rodríguez, Bryant habló a veces con la voz encortada, la emoción creció en su voz mientras continuaba.

"Gianna tenía mucho que ofrecer a este mundo", continuó. "No puedo imaginar la vida sin ella. Todos los días te amo".

Luego, hablando de su "alma gemela" Kobe, Vanessa dijo que nunca podría verlo como una celebridad o jugador estrella de baloncesto como el resto del mundo vio. "Era mi dulce esposo y el hermoso padre de nuestros hijos. Era mío. Era mi todo. Kobe me amaba más de lo que podía expresar con palabras. Nos equilibramos mutuamente. No tengo idea de cómo me merecía un hombre que me amaba y quería más que Kobe ".

Vanessa dijo que Dios sabía que su esposo y su hija no podían estar en la Tierra sin la otra. "Tenía que traerlos a casa para tenerlos juntos, dijo." Cariño, cuida a nuestra Gigi. Te amamos y extrañamos “boo boo” y Gigi. Que ambos descansen en paz y que se diviertan en el cielo hasta que nos volvamos a encontrar algún día. Los amamos a los dos y los extrañamos por siempre y siempre... Mami ".

Junto con Bryant y su hija, también murieron en el accidente:

- John Altobelli, de 56 años, entrenador desde hace mucho tiempo del equipo de béisbol Orange Coast College, junto con su esposa, Keri, de 46 años, y su hija de 13 años, Alyssa, quien fue compañera de equipo de Gianna en el equipo de baloncesto de la Academia de Deportes Mamba de Bryant.

- Sarah Chester, de 45 años, y su hija Payton de 13 años, que también jugó con Gianna y Alyssa.

- Christina Mauser, de 38 años, una de las entrenadoras asistentes de Bryant en el equipo de la Academia Mamba.

- Ara Zobayan, de 50 años, el piloto del helicóptero.