Cortan y roban fragmentos de estatua en honor a los veteranos en Paramount

Alguien aserró parte de una estatua en Paramount que sirve como homenaje solemne a los veteranos militares, en un crimen que marcó una dolorosa pérdida para la comunidad antes del Día de los Caídos.

Algunos fragmentos de la Cruz del Campo de Batalla y el Soldado del Monumento a las Fuerzas Armadas de Paramount en el Centro Cívico fueron aserrados y robados. El crimen, que causó decenas de miles de dólares en daños, fue descubierto por la alcaldesa de la ciudad esta semana.

Estaba al otro lado de la calle del monumento con su nieta cuando notó que faltaban el rifle y el sombrero de la estatua.

“Sería maravilloso que esta o estas personas supieran que este no era el momento adecuado”, dijo la alcaldesa Peggy Lemons. “Este no era el lugar adecuado. ¡Qué vergüenza que lastimen a personas cuyos corazones ya han sido devastados por la pérdida!”.

En una publicación en Facebook el miércoles, las autoridades municipales expresaron su profunda tristeza y consternación por el vandalismo y el robo. La estatua se inauguró en noviembre.

“Este es un vergonzoso acto de falta de respeto a quienes arriesgaron sus vidas protegiendo nuestro país y nuestras libertades, ya que este monumento se erige como símbolo de honor y sacrificio”, según la publicación.

El robo ocurrió días antes de la ceremonia del Día de los Caídos, el lunes, organizada por Paramount Elk's Lodge.

“Quiero que esta persona sepa que esto no está bien, y si me escucha, le diría que si lo necesita, si lo hizo por dinero, puede acudir a nosotros”, dijo Lemons. “Contamos con numerosos programas y servicios disponibles para ayudarle. No tiene que llegar a estos extremos y... atacar emocionalmente a las familias de personas que ya han perdido tanto. No tenían por qué perder esto también”.

Las autoridades municipales piden hoy ayuda para identificar a los responsables. Cualquier persona que tenga información para identificar a los responsables debe comunicarse con la estación LASD Lakewood al 562-623-3500.