Se roba una camioneta con un pasajero de 93 años dentro y protagoniza persecución

Una conductora que presuntamente conducía una camioneta de tránsito de un centro de cuido para adultos robada con un pasajero de 93 años adentro fue arrestada el jueves después de una persecución en las calles del Valle de San Fernando.

La persecución comenzó cerca de la Avenida Fulton y el Bulevar Burbank, en el área de Van Nuys, después del robo de la camioneta del Golden Age Adult Day Health Care Center. El administrador Elliott Galynsky dijo que recibió una llamada de la oficina sobre el robo de la camioneta.

“Mi primera reacción fue: ‘¿Todos están bien? ¿Había alguien ahí?’”.

Un paciente de ese centro, de 93 años, estaba dentro de la camioneta cuando la conductora se desvió bruscamente y esquivó el tráfico. La camioneta está equipada con dispositivos de rastreo, por lo que Galynsky llamó al 911 y denunció el robo de la camioneta a la policía. También siguió el sistema de seguimiento hacia la furgoneta.

La persecución llegó a su fin cuando la conductora se detuvo en una puerta en el camino de entrada a un estacionamiento comercial en Van Nuys. Fue bloqueada por varias patrullas y entregada a la policía.

El video de NewsChopper4 mostró que al menos un pasajero salió de la camioneta. Los paramédicos respondieron al lugar, pero no hubo informes inmediatos de hospitalizaciones.

“Está de buen humor”, dijo Galynsky sobre el pasajero. “No estaba herido, sino sacudido”.

