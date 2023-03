Arrestan a hombre equivocado por robo de auto y secuestro de un bebé en Van Nuys

Fiscales retiraron los cargos penales contra un hombre de 25 años arrestado el mes pasado por oficiales de LAPD, acusado de robar el auto de una mujer, afuera de una cafetería Starbucks en Van Nuys, con su hijo de 1 año adentro, según muestran los registros de la corte y la corte.

El hombre había enfrentado acusaciones por delitos graves de robo de auto, secuestro y peligro infantil y estaba detenido en lugar de una fianza de $1 millón, pero fue liberado bajo su propia responsabilidad el 18 de febrero.

Los cargos penales fueron desestimados el 24 de febrero, “en interés de la justicia”, según los registros.

El menor estaba dentro de un carro que fue robado en Van Nuys. La madre se bajó para reclamar un café en una tienda cuando fue asaltada por un hombre que escapó con el vehículo.

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles dijo que el caso fue desestimado, “basado en evidencia en video que estableció que el acusado no era el sospechoso”.

Varias fuentes policiales le dijeron al grupo I-Team de la estación hermana NBC4 que los detectives se dieron cuenta poco después del arresto de que tres testigos “identificaron erróneamente” al joven de 25 años cuando se detuvo el SUV robado.

Desde entonces, los detectives han desarrollado varias pistas sobre la verdadera identidad del ladrón de autos y están trabajando para localizar a la persona, dijeron las fuentes.

El robo de auto ocurrió el 7 de febrero cuando Laurina Espósito dijo que se detuvo en un Starbucks en la intersección de la Avenida Woodman y Sherman Way, para recoger un pedido en línea.

El padre del niño dijo que el ladrón empujó a Espósito fuera del camino y se fue en su Ford Escape.

Un testigo presencial dijo que el ladrón golpeó su auto mientras huía del Starbucks, por lo que siguió el SUV robado y llamó a la policía, que encontró el auto unos 15 minutos después cerca de la intersección de la Avenida Woodman y la Calle Saticoy, en Panorama City.

Fue allí donde Espósito se reunió con su hijo, quien resultó ileso, y los oficiales arrestaron al hombre que, según los testigos, era el conductor.

