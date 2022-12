Encuentran un cuerpo con herida de bala tras incendio en apartamento de Valley Glen

Un hombre fue asesinado a tiros la madrugada del jueves en un aparente allanamiento de morada en un apartamento del Valle de San Fernando en donde luego se desató un incendio, según la policía.

El cuerpo del hombre de 24 años y dos perros muertos fueron encontrados dentro del apartamento de Valley Glen después del incendio.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

No se reportaron arrestos el jueves temprano, pero las autoridades dijeron que el ataque parece estar dirigido. No hubo una amenaza inmediata para nadie más en el área, dijo la policía.

Una persona murió el viernes en un incendio en una casa en Eagle Rock.

Los bomberos llegaron, justo antes de la 1 a.m., en la cuadra 13800 de West Oxnard Street. Las llamas provenían de una unidad de apartamentos del primer piso en el complejo de 23,500 pies cuadrados.

Los vecinos describieron sonidos aterradores que provenían del apartamento antes del incendio: gritos, tres disparos y explosiones que, según las autoridades, podrían haber iniciado el incendio. El incendio podría haber sido parte de un esfuerzo por encubrir el tiroteo, dijo la policía.

“Después de eso, escuchamos otra explosión”, dijo el residente James Howard. “Miré hacia afuera y vi un montón de anillos de fuego debajo de nosotros en el apartamento de abajo”.

El hermano menor de la víctima, quien dijo que estaba en el apartamento, llamó al 911 desde un 7-Eleven cercano, dijo la policía. El joven estaba colaborando con la policía.

No se reportaron otras lesiones.

Las autoridades no revelaron de inmediato una descripción del autor del tiroteo.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.