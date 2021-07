Fallas de energía tras explosion de transformadores subterráneos en Valley Glen

Las autoridades informaron el lunes por la mañana sobre cortes de energía en el área de Valley Glen debido a explosiones de transformadores subterráneos.

Las explosiones se reportaron en la cuadra 6000 de North Fulton Avenue en la comunidad del Valle de San Fernando. No hubo reportes de lesiones.

No quedó claro de inmediato cuántos clientes se quedaron sin electricidad.

Las explosiones ocurrieron durante otro día de calor y humedad extremos. Una Alerta Flex, un llamado a los californianos para que reduzcan voluntariamente el consumo de energía, entra en vigencia el lunes por la tarde.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA.