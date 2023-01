Un muerto y un oficial herido tras enfrentamiento en Westfield Valencia Town Center

Un hombre que recibió un disparo de agentes del alguacil en un centro comercial de Valencia murió en un hospital, dijeron hoy las autoridades.

Los agentes respondieron el miércoles, alrededor de las 11 p.m., al reporte de allanamiento en el Westfield Valencia Town Center, ubicado en la cuadra 24000 de Valencia Boulevard. El centro comercial estaba cerrado en ese momento.

Un hombre fue baleado por agentes afuera de una tienda por departamentos Macy's.

"Los agentes de la estación de Santa Clarita respondieron a un negocio en un centro comercial con respecto a una llamada de allanamiento", dijo el departamento del alguacil en un comunicado. “Al llegar, un oficial fue agredido por el sospechoso y ocurrió un tiroteo involucrado. El sospechoso fue transportado a un hospital local y declarado muerto”.

Un oficial herido durante el enfrentamiento pareció responder y hablar con los paramédicos en el lugar.

Investigadores del Departamento de Justicia están a cargo de la investigación del tiroteo. La Oficina de Homicidios del Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles está ayudando al Departamento de Justicia.

Una gran parte del centro comercial fue acordonado mientras los agentes realizaban su investigación.

Cualquier persona con información sobre el tiroteo debe llamar a la Oficina de Homicidios del Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles al 323-890-5500.

Se pueden enviar información anónima a Crime Stoppers al 800-222-8477 o en lacrimestoppers.org.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.