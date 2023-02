Captado en video: casa rodante cae al río Santa Clara tras derrumbe de terraplén

Una casa rodante cayó el sábado al río Santa Clara, al norte de Los Ángeles, cuando el suelo empapado por la lluvia se derrumbó en un parque para este tipo de vehículos.

La casa rodante fue una de las tres que fueron arrastradas por el río en el parque de casas rodantes Valencia Travel Village. Las lluvias constantes durante la noche erosionaron el terraplén entre el área de estacionamiento y el río.

Se enviaron equipos de rescate para tratar de sacar los remolques de las aguas torrenciales. Según los oficiales de bomberos del condado de Los Ángeles, nadie resultó herido.

El parque permanecía cerrado el lunes mientras el sur de California se preparaba para más lluvia y nieve.

Este incidente se produjo tras la tormenta invernal masiva en el sur de California, que provocó una rara advertencia de ventisca junto con fuertes lluvias.

Aunque la tormenta disminuyó su fuerza el domingo, otra tormenta ya está en camino para hacer su aparición a principios de semana.

Continúa la lluvia y bastante nieve es lo que ha dejado a su paso está tormenta invernal afectando algunas áreas en donde autopistas se han visto afectadas, pero algunas familias disfrutan de la nieve en grande.

Granizo cayó en partes de Los Ángeles, incluidas las colinas alrededor del letrero de Hollywood, Venice Beach. Pasadena, Santa Mónica y Long Beach.

Se espera que la próxima tormenta traiga algunas lluvias el lunes por la mañana en el área de la cuenca de Los Ángeles, que solo duren unas pocas horas y luego se aclare antes de la hora del almuerzo hasta que regrese otra ronda de lluvia a última hora de la noche.

Ese mismo patrón continuará hasta el martes.

La tormenta alimentada por un río atmosférico sobre el Pacífico desató un torrente de precipitaciones una vez que llegó al sur de California.

Los ríos de humedad en el cielo han contribuido a algunos de los inviernos más húmedos y tormentas más destructivas en la historia del estado.

