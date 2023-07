Usuarios se quejan por pruebas de covid-19 que llegan a su casa sin ordenarlas: el costo supera los $100

Si recientemente le han llegado por correo estuches para hacerse la prueba de covid-19 en casa, y usted no los ordenó, tenga mucho cuidado.

El problema es que se ha reportado un gran fraude que está generando muchos cobros a personas de la tercera edad y, además, ni siquiera se sabe si estas pruebas son reales.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

Durante la pandemia, millones de personas efectivamente, recibieron gratuitamente estas pruebas en su domicilio, pues el gobierno destinó fondos especiales para ello. Pero, a partir del 11 de mayo de este año, ese fondo federal se terminó y ahora, Medicare solamente pagará los costos de pruebas de laboratorio, que sean por orden de un médico

No obstante, según una alerta de las autoridades de salud, están recibiendo quejas de personas mayores de edad que, al recibir los cobros, se percatan de que, esas pruebas que les llegaron que ellas no ordenaron, no eran gratis, y tienen un costo que oscila entre los $120 y $150. Aunque parte lo cubre medicare, ellos son responsables de una porción.

Pero, ¿cómo es que me llegaron, si yo no las ordené? Se preguntan muchos, pues según las autoridades del Departamento Federal de Servicios Humanos y de Salud, los estafadores se han robado números de cuenta y claves de los usuarios de Medicare, y los utilizan para ordenar las pruebas, y cobrarle al seguro. Debido a este fraude, hasta el reporte más reciente, en junio, Medicare ha perdido más de $203 millones de dólares.

Pero, ¿qué hacer si usted llega a recibir estas cajitas, y no las ordena?

Primero, tómeles una foto, o escriba el número de lote, el domicilio de dónde le llegó y la fecha de expiración. No las use.

Después de documentar toda la información de las pruebas, puede deshacerse de ellas. Enseguida, póngase en contacto con Medicare llamando al teléfono 800-633-4227, o llame a su proveedor de servicio para que le envíen una nueva tarjeta, y deje de usar la que tiene, pues los estafadores ya tienen sus datos.

También tendrá que denunciar el fraude, para lo cuál, puede llamar a la Oficina del Inspector General, al 1-800-447-8477, y también poner su queja ante la Comisión Federal de Comercio, en reportefraude.Ftc.Gov

Y ¿cómo protegerse de fraudes como este?

Si alguien le llama para pedirle sus datos de Medicare, tenga mucho cuidado: y es que, Medicare nunca le va a llamar para pedirle su número de cuenta para ofrecerle productos, servicios o para hacer encuestas. Si alguien lo hace, es un fraude.

Tampoco comparta su información médica ni personal a cambio de pruebas gratuitas. Además, revise su estado de cuenta trimestral, para asegurarse de que los cobros que aparecen ahí, sean reales.

Y si en realidad necesita una prueba de covid-19, póngase en contacto con su proveedor médico, ellos le orientarán para obtenerla sin costo si califica.