Usted tiene el poder de mantener la ciudad limpia

Durante la pandemia, la cantidad de basura y artículos grandes abandonados en la calle ha aumentado considerablemente, pero no muchos saben que la solución está en sus manos.

Y es que según Telemundo 52 Responde, cada persona paga mensualmente un servicio que se hace cargo de esta basura y usted lo puede reportar.

Últimamente ¿ha notado más basura amontonada en la vía pública de Los Ángeles? No es su imaginación, el aumento en la cantidad de deshechos en la ciudad durante los últimos meses, que la gente ha estado en casa por la pandemia, ha sido considerable.

“Más o menos de 3,000 a 5,000 toneladas más de basura salen de la ciudad”, dijo Pepe García, director asistente del Departamento de Salubridad y Medio Ambiente de Los Ángeles.

De hecho, en los primeros siete meses del 2020, aumentaron en un 19%, las solicitudes que recibió la ciudad para recoger artículos de la calle, desde cajas, hasta electrodomésticos muebles, colchones, concreto y escombros.

“La basura es como un hierba, si vez un mueble, luego ves otra mesa y otra mesa”, dijo García.

García explicó que cuando alguien tira ilegalmente algo en un callejón, esa acción suele provocar que otras personas hagan lo mismo, y pronto el área se convierte en una montaña de basura, lo más triste es que es totalmente innecesario.

“La gente piensa que es un costo adicional para pedir un servicio de que lo recojan en la banqueta”, señaló García.

Pero si usted llama al 311, y hace una cita, normalmente a más tardar en una semana, el día de la recolección de basura de su cuadra, pasarán por sus desechos.

“No cuesta nada, y no importa las veces que hable, y no importa si tú hablas por otro mueble que no es tuyo”, agregó.

Puede llamar al 311, o si lo prefiere, también puede descargar la aplicación MyLa311 en su teléfono, y si ve algo en la calle que no debería estar ahí, tómele una foto, y envié la solicitud para que lo recojan.

“Repórtelo, y la próxima semana ahí estamos, para recogerlo! Yo tengo la responsabilidad y los recursos para recoger lo que ustedes reportan, lo que no tengo son los recursos para andar detrás [de ustedes], pero si me lo ponen, y hacen cita, yo le cumplo la cita. "No importa si es un bulto de cemento, o un mueble, o varios muebles, no importa”, afirmó García.

Por cierto que, en Los Ángeles, no hay limite de cuántas veces se puede solicitar este servicio, sin costo adicional, así que, si quiere ayudar a mantener limpio Los Ángeles, marque el 311, y reporte los deshechos.