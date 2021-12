USC: posible aprendizaje a distancia temporal en primavera debido al COVID-19

A pesar del aumento de casos de COVID-19 en el condado de Los Ángeles, USC planea continuar las clases en persona durante el semestre de primavera, pero la universidad indicó el lunes había una posibilidad de que se iniciará un aprendizaje a distancia temporal este semestre podría ser una posibilidad.

En un mensaje del campus, los funcionarios de la universidad dijeron que están estrechamente monitoreando las condiciones cambiantes asociadas con la pandemia "y preparando para adaptarse según sea necesario”.

“No tenemos planes de conectarnos línea en este momento o tener clases remotas en la primavera”, según la universidad. “Planeamos continuar con las instrucciones en persona para la primavera de 2022. Como parte de estos planes, como muchas universidades, estamos considerando la posibilidad de retrasar nuestro regreso con un inicio de clases a distancia en enero”.

Tal demora es solo una posibilidad que se está revisando en respuesta a los casos actual de COVID-19, que probablemente sea impulsado por la variante Ómicron que se detectó por primera vez en Sudáfrica y se ha extendido rápidamente por todo el mundo.

Los funcionarios de salud dicen que la variante del COVID-19 parece extenderse muy rápidamente, incluso más rápido que la variante Delta anterior, y puede infectar fácilmente a ambas personas vacunadas y no vacunadas. Pero no hay evidencia de que Ómicron cause una enfermedad más grave que otras variantes, especialmente entre las personas vacunadas.

Los funcionarios de la USC dijeron que enviarían una actualización sobre los planes del semestre de primavera “en los próximos días”.

El viernes, la universidad emitió un mensaje instando a los estudiantes y al personal tomar precauciones sanitarias durante las vacaciones. Los funcionarios también dijeron que “es probable” que la universidad requiera vacunas de refuerzo para quienes participan en actividades personales.

“Durante la temporada navideña, protéjase y proteja a sus seres queridos, use el cubrebocas en el interior, hágase las pruebas con regularidad y quédese en casa cuando está enfermo”, según la universidad.

“Para aquellos que permanecen en o cerca del campus USC, las pruebas del COVID-19 están disponibles en un horario de vacaciones de invierno modificado durante las próximas dos semanas”.