USC permanecerá cerrada en medio de amplias medidas de seguridad

El campus de la Universidad del Sur de California (USC) permanecerá cerrado al público en general el jueves y solo se dará acceso a estudiantes, profesores y empleados con identificación adecuada, ya que se esperaba que las clases se desarrollaran según lo programado.

Los oficiales de seguridad de la universidad, así como funcionarios del Departamento de Policía de Los Ángeles, aumentaron la seguridad alrededor de la escuela después de que surgieron tensiones durante una “ocupación” del Alumni Park de la USC por parte de manifestantes pro-Palestinos que exigían que la universidad pusiera fin a sus vínculos con Israel y a las inversiones vinculadas a Israel.

“La protesta en la UPC ha terminado. Sin embargo, el campus permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Los estudiantes, profesores, personal y personas con negocios en el campus pueden ingresar con una identificación adecuada'', dijo la USC en un comunicado.

La gran mayoría de las 93 personas que fueron arrestadas después de negarse a abandonar el parque después de múltiples órdenes de dispersión fueron liberadas una por una de la División Metropolitana de LAPD en el centro de Los Ángeles el jueves por la mañana.

Se esperaba que el organizador detrás de la manifestación, la Divest From Death Coalition de USC, offrezca una conferencia de prensa el jueves por la tarde para “abordar las intenciones y demandas” de sus intenciones y demandas.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.