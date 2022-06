Estudiantes de USC crean producto para que las personas sin hogar guarden sus medicinas

Seis estudiantes de USC están ayudando a la comunidad sin hogar en Los Ángeles con un nuevo producto que ayuda a mantener seguros los medicamentos.

“Remedy” es una cangurera que tiene un diseño pequeño, lo que hace que pueda ocultarse fácilmente.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Una cosa que escuchamos es que incluso les roban las mochilas mientras la gente duerme, así que sabíamos que tenía que ser lo más discreto posible”, dijo Hannah Lee, una de las fundadoras de Remedy.

Un frasco de píldoras flexible y plegable va dentro de la bolsa. Los fundadores dijeron que el prototipo ofrece una solución a un problema pasado por alto cuando se habla de la población sin vivienda.

Un grupo de voluntarios ayudan a los indigentes de Skid Row, invitándolos a correr con ellos.

“La gente piensa que tiene valor en la calle o piensa que puede drogarse y tomarlo”, dijo Vivianna Camarillo, cofundadora de Remedy. “Y muchas veces, las personas solo necesitan medicamentos para la diabetes o las complicaciones cardíacas”.

Merrill Peralta-Gómez, enfermera que atiende a indigentes en los Centros Cristianos de Salud de Los Ángeles, ha sido testigo de la mala salud de las personas en las calles de Los Ángeles. Ella dijo que Remedy podría ser un gran cambio de juego.

“Por lo que veo en el campo [de trabajo], todas son condiciones crónicas”, dijo Peralta-Gómez. "Presión arterial alta, diabetes, colesterol alto".

Esas dolencias vienen con la necesidad de medicación. Cuando las personas no tienen un lugar para almacenar sus medicamentos, se suma a la dificultad de salir de las calles, explicó Peralta-Gómez.

“La continuidad de la atención de nuestros pacientes se ve realmente obstaculizada cuando denuncian la pérdida o el robo de medicamentos”, dijo.

Estudiantes de la preparatoria San Fernando están desarrollando una sofisticada tienda de campaña para indigentes., cuenta con paneles solares y un sistema de limpieza.

El equipo ganó el Min Family Challenge de 2022 en la USC, lo que les otorgó una subvención de $50,000 para seguir adelante.

Cuarenta personas en las calles de Los Ángeles están participando en el programa piloto, y la organización ha recibido alrededor de 500 pedidos de grupos de medicina callejera de todo el país.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.