USC demanda a YouTubers por grabar supuestos videos que causaron terror en los estudiantes

La Universidad del Sur de California está demandando a dos artistas de YouTube que, según la escuela, generaron pánico después de irrumpir en las aulas para filmar videos de bromas para sus canales.

Los documentos judiciales obtenidos por Los Angeles Times afirman que la pareja causó “terror y perturbación” durante tres “incidentes de toma de posesión de aulas” en el Salón de Humanidades Mark Taper de la universidad.

Los YouTubers, Ernest Kanevsky y Yuguo Bai, no son estudiantes de la USC. No pudieron ser contactados para hacer comentarios el lunes, y no estaba claro si tienen abogados que puedan hablar en su nombre.

El viernes, un juez emitió una orden de restricción temporal que prohibía a la pareja del campus del centro de Los Ángeles de la USC.

En el último incidente, el 29 de marzo, Kanevsky y Bai interrumpieron una conferencia sobre el Holocausto mientras pretendían ser “un miembro de la mafia rusa” y Hugo Boss, un conocido fabricante de uniformes nazis durante la Segunda Guerra Mundial, según documentos judiciales.

Los estudiantes salieron corriendo del salón de clases, en algunos casos tropezando con los asientos y dejando atrás sus computadoras portátiles y mochilas, en un intento de huir de “lo que razonablemente les pareció una amenaza creíble de violencia inminente en el salón de clases”, dice el expediente judicial.

Los abogados de la universidad dijeron que la conducta de la pareja “equivale a una molestia tanto pública como privada” que provocó que los estudiantes experimentaran miedo y angustia emocional.

En septiembre, Kanevsky, Bai y un asociado ingresaron a una conferencia de ciencia de datos y supuestamente usaron intimidación física para obligar al profesor a salir del aula antes de tomar el atril y someter a los estudiantes a “insultos y comportamiento degradante”, dicen los documentos judiciales.

Además de la orden de restricción, la demanda busca daños compensatorios no especificados, junto con los honorarios de los abogados y otros costos relacionados.

El canal de YouTube de Kanevsy tiene más de 111,000 suscriptores y sus videos han recibido más de 8,3 millones de visitas, informó el Times. El canal presenta videos de bromas en universidades, gimnasios y restaurantes, en la playa y en otros lugares.