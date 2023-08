USC contrata a la primera mujer directora del departamento de atletismo en su historia

Jennifer Cohen fue contratada como la directora del departamento de atletismo del sur de California después de siete años en el mismo puesto en la Universidad de Washington, anunció el presidente de la USC durante una conferencia de prensa el lunes.

“Hubo un candidato claro que se destacó”, dijo la presidenta de la USC, Carol Folt, sobre Cohen. "Es apasionada, consumada e igualmente considerada como una competidora feroz".

Cohen es la primera mujer directora de este departamento en la historia de la USC. Reemplaza a Mike Bohn, quien renunció en mayo después de 3 años y medio, citando "desafíos de salud continuos".

También hubo una revisión del departamento de atletismo y quejas sobre el estilo de gestión y el comportamiento de Bohn.

Cohen estuvo en Washington durante 24 años y fue nombrada directora de atletismo en 2016. Ella es nativa del sur de California y se graduó del estado de San Diego. El décimo director atlético en la historia de la USC es el segundo líder consecutivo que no era un ex jugador de fútbol de los Trojans y no tenía experiencia administrativa.

“Es muy especial y significativo para mí volver a mis raíces originales y liderar un programa atlético histórico”, dijo Cohen. “Es un lugar y momento especial. Hay mucho impulso sobre el que construir. Tenemos que poner el pie en el acelerador y continuar para que podamos elevarnos”.

Cohen supervisó recientemente el paso de Washington de la Conferencia Pac-12 al Big Ten, a partir de 2024. La USC comenzó el dominó Pac-12 en junio pasado, cuando anunció junto con UCLA que se dirigían al Big Ten.

Cohen también es miembro del comité de eliminatorias de fútbol americano universitario y se hace cargo de un programa atlético que ha tenido una racha reciente de éxito en sus deportes principales.

El fútbol de la USC ocupa el sexto lugar en la encuesta de pretemporada de The Associated Press en su segunda temporada con Lincoln Riley. El baloncesto masculino ha hecho tres apariciones consecutivas en el Torneo de la NCAA con Andy Enfield y cuenta con la mejor clase de primer año entrante de la nación, que incluye a Isaiah Collier y Bronny James.

El baloncesto femenino llegó al Torneo de la NCAA en su segunda temporada bajo la dirección de Lindsay Gottlieb, quien reclutó a la mejor recluta del país en Juju Watkins para la próxima temporada. El voleibol de playa ha ganado tres campeonatos nacionales consecutivos.