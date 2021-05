USC comienza ceremonias de graduación en el Coliseo de Los Ángeles

Las graduaciones que comienzan este viernes en la Universidad del Sur de California (USC) se verán diferentes este año, pero los nuevos graduados y los padres estarán de acuerdo en que la molestia vale la pena.

Mientras la universidad celebra las promociones de 2020 y 2021, será un comienzo de primicias.

Siguiendo las pautas de salud y seguridad de California, las ceremonias se llevarán a cabo dos veces al día con capacidad limitada y requisitos de distancia en el transcurso de una semana, del viernes al 20 de mayo.

Por primera vez desde 1950, la ceremonia tendrá lugar en el Coliseo de Los Ángeles y cada graduado cruzará el escenario para obtener su diploma.

El comienzo rendirá honores, no solo a los troyanos de la promoción de 2021, sino también a la promoción de 2020, cuya ceremonia en persona se suspendió debido a la pandemia. Las ceremonias se llevarán a cabo en el Coliseo, a las 8 a.m. y a las 3:30 p.m., y se transmitirá en vivo por Internet.

El evento combinará elementos de la ceremonia principal de graduación tradicional de la USC con los de las ceremonias escolares y universitarias individuales. Los graduados tendrán la oportunidad de avanzar por el escenario, escuchar su nombre anunciado, recibir las cubiertas de sus diplomas y tomar fotografías mientras se proyectan en pantallas gigantes en el estadio.

En estas fechas en que miles de estudiantes se están graduando, uno en particular se puede decir que ha logrado no sólo obtener un diploma sino también le ha dado un giro completo a su vida.

Se espera la participación de todas las clases que se graduaron en 2020 y 2021, incluidos los estudiantes internacionales a los que se les permitió viajar a Estados Unidos.

Debido a los requisitos de distanciamiento, no será posible recibir a los candidatos de doctorado; Las ceremonias de graduación se llevarán a cabo en el futuro cuando se cancelen las restricciones.

Bina Venkataraman, periodista estadounidense, autora y experta en políticas pronunciará el discurso de graduación el viernes desde el Coliseo. Es la editora de la página editorial de The Boston Globe, y anteriormente se desempeñó como asesora principal para la innovación en el cambio climático de la Casa Blanca.

Debido a las restricciones de COVID-19, se requiere la preinscripción de graduados e invitados; se permite un máximo de dos invitados por graduado. Los graduados e invitados preinscritos habrán recibido información con los requisitos de asistencia, que incluyen el distanciamiento social y el uso de cubiertas faciales.

Cualquier persona que no se haya preinscrito no podrá ingresar al Coliseo. No se permiten reuniones fuera del estadio.

Para obtener información completa, visite el sitio web de USC Commencement 2021, haciendo clic aquí.