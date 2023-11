USC envía alerta luego de que estudiante reportara que fue violada por conductor de viaje compartido

La USC emitió una advertencia a los estudiantes el miércoles después de que una estudiante denunciara una agresión sexual por parte de un conductor de viaje compartido que la dejó en su apartamento cerca del campus de Exposition Park.

El ataque ocurrió alrededor de las 3 a.m. del miércoles, después de que la estudiante tomara un viaje en Lyft a su casa desde un club de West Hollywood hasta su apartamento cerca del campus de University Park, según el Departamento de Seguridad Pública de la USC. El conductor la atacó en su carro cuando llegaron, según un comunicado de prensa del departamento.

Las descripciones detalladas del conductor y del automóvil no estuvieron disponibles de inmediato.

El Departamento de Seguridad Pública de la USC pidió a cualquier persona con información sobre la agresión que llamara al teléfono 213-740-6000 para el campus de University Park, al 323-442-1000 para el campus de Ciencias de la Salud o al 213-485-6571 para la División Suroeste de LAPD.

NBCLA se comunicó con el Departamento de Policía de Los Ángeles para obtener más información. El Departamento de Seguridad Pública de la USC remitió una solicitud de comentarios al LAPD.

Alerta enviada por la Universidad del Sur de California (USC). Crédito: NBCLA

Lyft proporcionó la siguiente declaración a NBCLA.

"Nuestros pensamientos están con la víctima y esto no tiene lugar en la sociedad", dijo un portavoz de Lyft. "Según la información disponible en este momento, no hemos identificado ningún informe o viaje que coincida con la descripción y no podemos confirmar que involucre la plataforma Lyft. Nos comunicamos con las autoridades y estamos listos para ayudar con su investigación".

Recursos para víctimas de agresión sexual están disponibles a través del Centro Nacional de Recursos sobre Violencia Sexual y la Línea Directa Telefónica Nacional sobre Agresión Sexual al 800-656-4673.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.