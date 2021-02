Usar Instacart para comprar sus comestibles podría costarle más de lo que cree

Hoy en día, muchos de nosotros ordenamos nuestros comestibles desde nuestros hogares y es posible que esté utilizando la aplicación Instacart para obtenerlos. El servicio o la tarifa de envío puede parecer un pequeño precio a pagar por la conveniencia, pero Instacart podría costarle más de lo que cree.

Esta historia comienza con un bistec.

Un espectador envió un correo electrónico al equipo de investigación de nuestra cadena hermana NBC4 después de su reciente pedido de Costco a través de Instacart. El precio del bistec empaquetado entregado en su puerta era de $35 dólares, pero el precio del recibo de Instacart era de $44.

También sucedió con el pescado que compró. El precio del paquete era de $25 dólares, pero Instacart le cobró $31. Es un margen de beneficio del 24%.

"Los precios que ve en Instacart a menudo no son los mismos que ve en la tienda", destacó el defensor del consumidor Kevin Brasler.

Brasler, de Consumers Checkbook, dijo que notó por primera vez marcas de productos en Instacart hace dos años. Pero el equipo de investigación no había oído hablar de eso. Así que el equipo hizo algunas compras para ver si también estaba sucediendo con otras tiendas.

Se pidió alrededor de una docena de productos de Vons usando Instacart. Luego se fue de compras a Vons, en persona, por esos mismos productos. Y en cada producto, desde cereales hasta pasta y crema de cacahuete, se pagó un margen de beneficio del 15-17% en Instacart. Cuando agrega el servicio, la tarifa de envío y la propina, se terminó pagando un 35% más.

"Si es un 15-20% más de lo que te pagarías por ir a la tienda, parece que la mayoría de la gente querría saberlo", dijo Brasler.

Si hace clic en la letra pequeña en la aplicación Instacart, revela que los precios pueden ser más altos que los precios en la tienda. Según la aplicación, los precios de Albertsons también pueden ser más altos con Instacart. Para Ralphs, dice que los precios coinciden con los de la tienda. Pero Brasler dice que la divulgación de Instacart podría ser mucho mejor.

"¿Por qué no, al usar Instacart, por qué no te muestran cuál es el precio en la tienda en comparación con el precio que estás pagando?", agregó Brasler. "¿Por qué no darte una idea de qué es el marcado?"

Instacart le dijo al equipo de investigación de NBC4 que las tiendas establecen los precios para su plataforma. Pero, ¿por qué se marcan los productos y quién recibe ese dinero? El equipo de investigación preguntó, pero Instacart, Vons y Costco no respondieron.

Brasler dijo que a menudo, usted no pagará un margen si usa la aplicación de entrega de la tienda. Efectivamente, verificamos los precios en la aplicación de Vons y no hubo marcado.