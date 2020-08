Usar cubrebocas en Compton ahora es un requisito

La ciudad de Compton requerirá que las personas usen cubrebocas para protegerse contra una mayor propagación del coronavirus, dijeron los funcionarios el lunes.

La orden se aplica a cualquier persona dentro de los límites de la ciudad que no use un cubreboca y propietarios de negocios que no cumplan con el órdenes del condado de Los Ángeles de acuerdo con la emergencia COVID-19 local de la ciudad.

Después de una advertencia por escrito por la primera infracción, la ciudad impondrá multas de $500 por una segunda violación, $750 por una tercera violación y $1,000 por una cuarta infracción.

“A medida que los casos de COVID-19 en Compton continúan creciendo exponencialmente, están emitiendo esta orden para garantizar que los residentes y visitantes cumplan con con las reglas y así poder ayudar a salvar vidas y reducir la propagación'', dijo Craig Cornwell, el administrador de la ciudad.

“Instamos a todos a usar una máscara cuando salgan de su casa, no solo para protegerse, sino para ayudar a mantener a otras personas a su alrededor a salvo de este virus que continúa afectando a las familias y a nuestra economía local. También pedimos a los empresarios a que sigan practicando medidas de seguridad para proteger a su personal y clientes'', agregó Cornwell.

La ciudad se asociará con los agentes de la estación de Compton del Departamento de Sheriff del Condado de Los Ángeles para aplicar las medidas.