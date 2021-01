Urgen la inmediata vacunación contra el COVID-19 a personas mayores de 65 o de alto riesgo

El gobierno federal pidió hoy a todos los estados acelerar la entrega de las vacunas contra el covid-19 para personas mayores de 65 años y otros grupos de alto riesgo, argumentando que la producción de las farmacéuticas ha aumentado a un nivel que garantiza la segunda dosis.

El estado de California ha recibido casi dos millones y medio de vacunas, sin embargo, menos de 800 mil han sido administradas en parte porque el gobierno estatal quiere garantizar la segunda dosis, lo que ya no sería necesarios bajo las nuevas directrices.



Autoridades federales de salud hicieron hoy un llamado a expandir la elegibilidad de vacunación contra el COVID-19 en todo el país, recomendando a los estados a inocular de inmediato a las personas mayores de 65 años o de alto riesgo como Aniceta Hernández.



“La presión la tengo alta y diabetes, tengo mucho cuidado ahorita salgo con doble mascarilla y más que nada esperando la vacuna”, dijo Hernández.

En un nuevo esfuerzo por agilizar el lento proceso de vacunación, el secretario de salud, Alex Azar exhortó a los gobiernos estatales como California a no seguir reteniendo la segunda de la dos dosis, argumentando que las farmacéuticas han incrementado la producción y que cada vacuna almacenada podría representar una muerte más o cama de hospital llena.

“Aquí en Los Ángeles son camas de hispanos por lo cual estas vacunas pueden salvar muchas vidas en nuestra comunidad”, dijo el doctor Ilan Shapiro, director médico de Altamed.

El secretario de servicios de salud y humanos de California dijo que el estado planea administrar un millón de vacunas para este fin de semana, además, el estadio de los Dodgers y Disneyland, se transformaran en centros masivos de vacunación.

El condado de Orange anuncio hoy que todas las personas mayores de 65 años ya podrán vacunarse de inmediato registrando en internet.

“Esperamos hacer un anuncio dentro de 24 horas sobre como las nuevas directrices federales afectaran los niveles de vacunación en nuestro estado, dijo”, dijo Mark Ghaly, secretario de servicios de salud y humanos de California.



Según los CDC, hasta el lunes, cerca de nueve millones de estadounidenses habían recibido la primera dosis en California la cifra es menos 800 mil… y solo 90 mil han recibido ambas dosis.



“Al momento que nosotros abrimos y descongelamos estas vacunas realmente se tienen que usar en un tiempo muy corto”, dijo el doctor Shapiro.

De lo contrario la dosis se pueden echar a perder si no son utilizadas a tiempo. California además carece de personal médico para administrar las vacunas reconoció el secretario de servicios de salud y humanos del estado, obligando al gobernador a contratar a mil empleados de salud adicionales para agilizar el proceso y permitir a trabajadores de la salud como dentistas a administrar las dosis.



La distribución de las vacunas no será más basada en la población de cada jurisdicción, y los estados que agilicen el proceso recibirán dosis extras y los que no menos informó el gobierno federal. Si vive en el condado de Orange entre aquí para registrarte y poder obtener la vacuna.