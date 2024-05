Una madre de Upland afirma que su hijo es víctima de novatadas y acoso escolar

Un video de un altercado violento entre estudiantes de secundaria dentro de un vestuario de la escuela, publicado el miércoles, llevó a una madre a exigir respuestas a los funcionarios de la escuela y del distrito escolar.

El video grabado en febrero por un espectador muestra a un estudiante de décimo grado en la Preparatoria Upland atrapado en una llave de cabeza.

“Es difícil verlo pasar cuando no puedes detenerlo o protegerlo”, dice Priscilla Villanueva, la madre del estudiante que afirma que el estudiante de secundaria fue víctima de novatadas y acoso.

Un grupo de padres de familia piden la intervención de las autoridades escolares, según sus versiones sus hijos han sido victimas de bulling, golpeadas y amenazadas por otros estudiantes del mismo plantel.

Villanueva dijo que no sabe qué provocó la interacción violenta, pero dijo que su hijo ha cambiado desde el incidente.

“Pude ver que algo era diferente. Su personalidad era diferente. No dijo nada, solo dijo: ‘No te preocupes’”, dijo la madre.

Dijo que mientras la escuela entrevistó a su hijo, los funcionarios de la escuela y del Distrito Escolar Unificado de Upland se negaron a dar ninguna respuesta, excepto para decir que Servicios de Protección Infantil estaba investigando.

La familia Villanueva presentó una demanda contra el distrito escolar, el primer paso antes de presentar una demanda, alegando que las novatadas y el acoso no se controlaron.

“Quiero que la escuela asuma la responsabilidad y cambie porque fue demasiado lejos”, dijo la madre.

En respuesta, el Distrito Escolar de Upland dijo que inició una revisión interna del presunto incidente que “involucra mala conducta física” por parte de jugadores del equipo universitario de béisbol de la escuela secundaria.

Una estudiante denuncio será víctima de acoso y agraciados física de un guardia de su seguridad.

“Un investigador externo experimentado ha estado entrevistando a jugadores, entrenadores y administradores para determinar exactamente qué sucedió”, dijo el distrito escolar en un comunicado. “Los líderes de nuestros distritos se están tomando esta situación muy en serio”.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.