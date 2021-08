Halloween Horror Nights regresa a Universal Studios con atracciones diversas

Universal Studios Hollywood presentó el miércoles su línea completa de atracciones para Halloween Horror Nights (HHN) de este año, incluido el regreso del Terror Tram, con “The Ultimate Purge''.

Las entradas para el tour R.I.P, que ofrecen a los visitantes acceso directo y otras ventajas, y las de visitas de varias noches, ya están a la venta para el evento anual, que se canceló el año pasado debido a la pandemia de coronavirus.

El evento de este año se lleva a cabo en noches selectas desde el 9 de septiembre hasta el 31 de octubre.

Reflejando un programa similar en el parque temático Disney's California Adventure, Universal Studios Hollywood anunció que abrirá sus puertas para permitir a los clientes participar de comidas y compras en la casa de “Los Simpson”, Harry Potter y los Minions de “Gru, mi villano favorito”.

El parque también anunció el miércoles que “Halloween 4: The Return of Michael Myers'' se unirá a la alineación de laberintos y detalló tres “zonas de miedo” que se distribuirán por todo el parque.

Los asistentes deberán usar mascarillas cuando estén dentro de las atracciones de HHN, pero la nueva orden de salud del condado de Los Ángeles que exige que las personas usen cubrebocas cuando asistan a “megaeventos” al aire libre de más de 10,000 personas no se aplicará, dijeron las autoridades del parque el miércoles.

“La salud y seguridad de nuestros huéspedes y miembros del equipo es nuestra principal prioridad, ya que cumplimos con todas las pautas de salud del condado de Los Ángeles, que actualmente requieren que se usen cubiertas para la cara en todos los lugares interiores, independientemente del estado de vacunación'', dijo un portavoz de Universal Studios Hollywood.

La orden del condado entra en vigencia el jueves, a las 11:59 p.m., y se aplica a eventos tales como conciertos al aire libre, eventos deportivos, desfiles, festivales gastronómicos y exhibiciones de autos. No incluye parques temáticos.

Además de Terror Tram y “Halloween 4”, la lista completa de laberintos de HHN es la siguiente:

The Haunting of Hill House : basado en la película de suspenso sobrenatural de Netflix, aclamada por la crítica.

: basado en la película de suspenso sobrenatural de Netflix, aclamada por la crítica. Texas Chainsaw Massacre : basada en la exitosa serie de películas y con un Leatherface demente y su implacable motosierra.

: basada en la exitosa serie de películas y con un Leatherface demente y su implacable motosierra. Universal Monsters: The Bride of Frankenstein Lives, inspirado en los monstruos cinematográficos de Universal Pictures con una historia totalmente original.

The Bride of Frankenstein Lives, inspirado en los monstruos cinematográficos de Universal Pictures con una historia totalmente original. Un laberinto exorcista completamente nuevo basado en la legendaria película de 1973.

completamente nuevo basado en la legendaria película de 1973. The Curse of Pandora's Box: es un laberinto conceptual original inspirado en las criaturas más temibles de la mitología griega.

es un laberinto conceptual original inspirado en las criaturas más temibles de la mitología griega. The Walking Dead: un viaje totalmente inmersivo inspirado en la popular serie de televisión de AMC.

También se anunciaron las siguientes zonas de miedo:

Universal Monsters : Silver Scream Queenz, adyacente al laberinto de Bride of Frankenstein Lives, es la primera zona de miedo exclusivamente femenina con la novia de Frankenstein, Anck-Su-Namun The Mummy, Dracula's Daughter y She-Wolf of London.

: Silver Scream Queenz, adyacente al laberinto de Bride of Frankenstein Lives, es la primera zona de miedo exclusivamente femenina con la novia de Frankenstein, Anck-Su-Namun The Mummy, Dracula's Daughter y She-Wolf of London. Chainsaw Rangers: una banda diabólica de maníacos con motosierras que atacan a los que entran en Halloween Horror Nights.

una banda diabólica de maníacos con motosierras que atacan a los que entran en Halloween Horror Nights. New York Street se convierte en “Demon City”, donde los asistentes al club sedientos de sangre y de aspecto demoníaco merodean por la noche en busca de sus próximas víctimas.

El galardonado equipo de baile de hip hop Jabbawockeez también regresará con actuaciones nocturnas de su espectáculo de alta energía con movimientos de baile que desafían la gravedad, elevados por efectos especiales y música palpitante.

Después de más de un año cerrado por la pandemia, el parque de atracciones Universal Studios Hollywood reabrió el jueves sus puertas para los miembros con pase anual.

Muchas de las atracciones del parque también estarán disponibles, como Jurassic World: The Ride, Harry Potter and the Forbidden Journey, Flight of the Hippogriff, Revenge of The Mummy, Transformers: The Ride: 3D y The Simpsons Ride.

Hay una variedad de paquetes de boletos disponibles, incluido el Ultimate Fear Pass (incluye las 32 noches del evento) y el Frequent Fear Pass (hasta 26 noches seleccionadas).Los boletos están disponibles haciendo clic aquí.

Los boletos comprados en línea brindan a los visitantes una entrada anticipada a partir de las 6 p.m. Se recomienda la compra anticipada ya que se espera que se agoten las entradas para las noches de eventos.