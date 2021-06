Incendio en Universal Studios sorprende al minion de ‘Gru, mi villano favorito’

Una densa nube de humo se deslizó sobre el esbirro de "Mi villano favorito" que domina Universal City tras producirse un incendio la madrugada del miércoles en el lote del parque temático de Universal Studios.

El pequeño incendio ardió en un estacionamiento en el lote superior ubicado en la colina del Bulevar Lankershim, cerca de la Autopista 101. El fuego se extinguió rápidamente después de la medianoche.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

No se reportaron heridos. Las autoridades no revelaron de inmediato detalles sobre una posible causa del fuego.

El parque es el hogar de Despicable Me Minion Mayhem, inspirado en los personajes de películas animadas.

El 1 de junio de 2008, un incendio destruyó la atracción `` King Kong '' del parque y las grabaciones maestras de canciones de Billie Holiday, Louis Armstrong, Chuck Berry y Aretha Franklin.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English. More from NBCLA: