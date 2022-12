Agua brota de un hidrante dañado en un accidente en Universal City

El agua brotaba la mañana del jueves de una boca de incendios que resultó dañada en un accidente el jueves en Universal City.

El accidente ocurrió en la intersección de los bulevares Lankershim y Cahuenga, cerca de la estación de metro Universal/Studio City, alrededor de las 10 a.m. Los bomberos acudieron al lugar para cortar el agua, que salía disparada del hidrante dañado.

Una camioneta terminó en la acera bajo el géiser de agua.

Los detalles sobre las lesiones no estuvieron disponibles de inmediato.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.