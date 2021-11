Iluminación del árbol de Union Station ofrecerá villancicos, chocolate y alegría

Lo que debes saber Martes 30 de noviembre.

La diversión al aire libre comienza a las 6:30 p.m.. El árbol se encenderá a las 7:15 p.m.

Gratis.

Los Cocoa Concerts en Union Station se han ganado un lugar adorable en el corazón de los amantes de las fiestas de nuestra ciudad durante varios diciembre recientes, brindando a los asistentes música, alegría y algunas bebidas de chocolate, todo gratis.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Esos espectáculos brillantes se detuvieron en 2020, pero los amantes del hito majestuoso pueden disfrutar de una escena festiva en retrospectiva de lo que fueron esos conciertos cuando se lleve a cabo la iluminación pública de un árbol en el Patio Sur de Union Station.

Eventos festivos alrededor del sur de California

El árbol alto, uno de los abetos más conocidos y fotografiados de Los Ángeles, comenzará a brillar el martes 30 de noviembre, a las 7:15 p.m., pero es mejor llegar a las 6:30 para disfrutar de música, arte, manualidades y esas importantes selfies con Santa Claus.

Los Beverly Belles estarán en el escenario, invocando la dulzura de estilo vintage, mientras que Weekend Celebrity ofrecerá melodías navideñas y éxitos rockeros.

Busque también al artista Septerhed para "... crear un mural en vivo durante toda la noche que represente la vibrante y diversa temporada navideña de Los Ángeles".

Lo que debes saber sobre el patinaje sobre hielo en el Dodger Stadium

Las "ráfagas de nieve", del tipo que vemos aquí en el sur de California, agregarán un encanto pintoresco al árbol de 30 pies, mientras que el chocolate de cortesía calentará el estómago de todos los asistentes.

Hay más por venir en Union Station, incluido un mercado navideño el sábado 4 de diciembre. Para conocer el calendario completo y festivo, haga clic aquí.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.