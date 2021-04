Union Station de Los Ángeles tiene otro papel protagónico: los Óscar

Los Óscar se dirigen a Union Station en el centro de Los Ángeles este año por primera vez, pero el sitio histórico y centro de transporte activo ya es una estrella de cine.

La impresionante combinación de John Parkinson y su hijo Donald Parkinson de estilos Mission Revival y Art Decó ha sido un sitio de películas popular desde que se completó en 1939, con papeles secundarios en películas desde "Blade Runner" hasta "The Dark Knight Rises".

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"Visualmente, es un lugar tan increíble y es un retroceso al viejo Hollywood", dijo J.J. Levine, gerente de locaciones. "Me encanta que los Oscar vayan a estar allí".

Union Station ha aparecido en comerciales de automóviles, reality shows y procedimientos (Levine filmó allí para “NCIS: Los Angeles”). Pero con sus techos con vigas, pisos de baldosas españolas y majestuosos candelabros de bronce, realmente brilla en el cine cuando está en una estación de tren, banco, estación de policía, club o aeropuerto.

“Por sus pasillos y vestíbulo principal han pasado gángsters ('Bugsy'), narcotraficantes ('Mike's Murder'), manifestantes políticos ('The Way We Were'), munchkins ('Under the Rainbow') e incluso un extraterrestre en celo disfrazado de conductor de ferrocarril ('Species') ”, observó el cineasta Thom Andersen en su documental de 2003“ Los Angeles Plays Itself ”.

El edificio también es un "sitio favorito para películas de secuestro" en películas como "Nick of Time" y "To Live and Die in L.A."

Y no siempre "representa un solo papel". Es la comisaría de "Blade Runner" y el aeropuerto internacional de Los Ángeles en "The Replacement Killers". Fue una estación de tren de Nueva York en la épica "Pearl Harbor", de la Segunda Guerra Mundial, y la moderna comedia romántica de Justin Timberlake, "Friends with Benefits"; el exterior de un estudio de cine de los años 50 en "Hail, Caesar!"; La almohadilla de Demi Moore en "Los Ángeles de Charlie: Full Throttle"; y el juzgado de Gotham City de los insurgentes en "The Dark Knight Rises".

Más detalles de cómo se organizará todo para los premios de este domingo 25 de abril de 2021.

También tuvo un papel protagónico en el estilo denominado cine negro de 1950, en "Union Station" con William Holden y Nancy Olson, pero que se desarrolló en Chicago.

"No puedo esperar a verlo. Estoy seguro de que se verá fantástico", dijo Mike Fantasia, un gerente de ubicación supervisor que trabajó allí en" Atrápame si puedes "y" Seabiscuit ".

En "Atrápame si puedes", el área de venta de boletos se transformó en el banco de Miami, donde el personaje de Leonardo DiCaprio se encuentra con el cajero de Elizabeth Banks. Para "Seabiscuit", convirtieron el entonces desaparecido restaurante Harvey House en un club.

“Todo el mundo quiere ir allí porque es un edificio emblemático de Los Ángeles. Ha sido bellamente mantenido y restaurado. Es simplemente un edificio clásico ", dijo Fantasia. "Ves el exterior, ves esa taquilla, cualquiera que conozca Los Ángeles sabe dónde estás".

No es barato, dijo Fantasia, pero, "obtienes más que lo que vale tu dinero".

No tendrán un elemento virtual posible para los nominados que no puedan o no se sientan cómodos para asistir.

Union Station también finalizó recientemente un proyecto de restauración de ocho años y $4.1 millones, por lo que lucirá lo mejor para las estrellas y los espectadores de todo el mundo el domingo.

La ceremonia de los Premios de la Academia se ha movido varias veces en sus 93 años. La primera ceremonia, un banquete con 270 invitados, se llevó a cabo en el Hotel Hollywood Roosevelt en 1929. Después de eso, se trasladó a los hoteles Ambassador y Biltmore.

Se ha llevado a cabo en el Teatro Chino de Grauman, el Auditorio Cívico Shrine, el Teatro de la Academia en la Avenida Melrose, el Teatro Pantages, el Auditorio Cívico de Santa Mónica, el Pabellón Dorothy Chandler y, desde 2002, el Teatro Dolby (anteriormente Kodak) en Hollywood y Highland, a solo una cuadra de la ubicación del espectáculo inaugural.

"Los productores tenían claro que estaban comprometidos a hacer esto de una manera diferente y buscar lugares alternativos", dijo David Rockwell, diseñador de producción de la 93ª edición de los Oscar. "Pensamos en formas de crear la elegancia de los primeros premios Oscar".

La circunstancia ha obligado a modificar sustancialmente el rígido reglamento de la Academia de Hollywood.

Todavía habrá algunos elementos del espectáculo del Dolby, pero la mayor parte de la acción, desde la alfombra roja hasta la ceremonia, será en Union Station.

Rockwell dijo que el lugar era "atractivo a nivel conceptual y práctico". Destacó la “escala generosa” y el aspecto distintivo de los espacios.

Los productores del espectáculo utilizarán luz natural de las ventanas de 40 pies en el área principal del espectáculo antes de que se ponga el sol durante la ceremonia, e iluminación localizada en las mesas de la sala.

Será un evento significativamente menos concurrido que en el pasado, por debajo de los 3,400 asientos disponibles en el Dolby, a solo 170 en la sala principal en un momento dado, debido a los protocolos COVID-19. La idea es hacer de la ceremonia una experiencia íntima tanto para los asistentes (solo nominados y un invitado) como para el público en casa.

"No se trata de espectáculo, se trata de contar historias", dijo Rockwell. Un estribillo constante de los involucrados es que este año se sentirá más como una película que como un programa de televisión.

"Es una idea brillante utilizar la Union Station de Los Ángeles como escenario para los Oscar", dijo el editor en jefe de Fandango, Erik Davis. "Tiene esa historia cinematográfica como un lugar de rodaje clásico y como un destino donde las estrellas llegaron a la ciudad durante la Edad de Oro de Hollywood".

La elección del lugar no estuvo exenta de controversias y preocupaciones sobre cómo afectará a los servicios de autobuses y trenes, que Metro ha dicho que no se verán afectados.

¡Feliz Cumpleaños, Union Station!

La reportera Alissa Walker escribió en Curbed que, "como sabe cualquiera que haya estado allí durante el rodaje de una película, navegando por entradas cerradas y desvíos fuertemente patrullados, terminará impactando negativamente a las personas que dependen del transporte público". Pero la decisión ya estaba tomada.

Davis cree que Union Station podría ser justo lo que necesita el programa.

“Es un verdadero camaleón como locación de película con tantos estilos diferentes que los espectadores sentirán que el programa cambia constantemente, y ese tipo de versatilidad, con suerte, ayudará a mantener su atención durante más de tres horas. Debería revitalizar los Oscar ”, dijo Davis.

“Hay una sensación de déjà vu cinematográfico en el lugar ... incluso si nunca lo visitaste, ¡has estado allí en muchas películas! Cuando el productor Steven Soderbergh dijo que los Oscar de este año se sentirían como una película, ahora sabemos exactamente qué es”.