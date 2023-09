Una persona muere tras caer por un precipicio durante persecución policial en Bosque Nacional Ángeles

Una persona murió después de caer por un acantilado durante una persecución policial en el Bosque Nacional Ángeles el jueves por la tarde.

El accidente ocurrió en Azusa alrededor de la 1:22 p.m. cerca del marcador de la milla 20, dijo el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles. El conductor era la única persona que iba en el coche y murió en el lugar.

El helicóptero NewsChopper4 de NBC4 mostró varias unidades de bomberos y policías estacionadas cerca del borde del acantilado mientras los restos destrozados del automóvil yacían sobre el techo cerca de una masa de agua en la parte de abajo.

No hubo información inmediata sobre lo que llevó a la persecución.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.