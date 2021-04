Una joven pierde miles de dólares en fraude de criptomoneda Bitcoin

Las redes sociales sirven para darnos entretenimiento y diversión o para facilitar la comunicación con familiares y amigos, pero definitivamente, no son el lugar ideal para buscar oportunidades de inversiones.

La ilusión de multiplicar su dinero de manera rápida, llevó a una joven a caer en un fraude que está circulando en las redes sociales.

Alejandra Arbeláez, una residente del sur de California, cuenta que su hija de 24 años compartió su información personal y envió $3,700 a través de una aplicación de transferencia de dinero a una supuesta compañía que en realidad no existe. La joven creía que estaba invirtiendo en la criptomoneda, Bitcoin.

“Mi hija desafortunadamente no sabía. Ella me quiso dar una sorpresa. Me dijo mamá estoy invirtiendo dinero,” dijo Arbeláez. "Ellos le dijeron que si por ejemplo ella invertía digamos $2000 que se iba a doblar la cantidad”.

Cuando Alejandra se enteró, intentó ayudar a su hija, y les mandó mensajes exigiendo que le devolvieran su dinero, pero no obtuvo respuesta.

La Comisión Federal de Comercio, FTC, por sus siglas en ingles, reitera que es muy importante investigar cuidadosamente a cualquier compañía que le ofrezca inversiones.

“Nadie puede garantizar el éxito de una inversión, nadie, si alguien dice eso, es un estafador”, dijo Cristina Miranda, vocera de FTC. “Cuando estás pensando invertir dinero no debes responder a nadie a través de Instagram, Facebook, o Twitter. Invertir dinero es algo serio y requiere tiempo para investigar si la compañía o persona ofreciendo una inversión de dinero es legítima”.

Arbeláez dice que al darse cuenta de que fue estafada, su hija no lo podía creer.

“Cuando ella me dijo de qué se contactaba con ellos por WhatsApp ahí yo dije algo no está bien. Algo está pasando aquí.”

Y tenía razón, una compañía seria no utiliza las redes sociales para hacer intercambios de dinero.

Si empiezas una transacción en un sitio con un individuo y de momento dicen vamos a pasar off line, o a hablar fuera de la plataforma en la que se inició la comunicación, es una señal bastante grande de que está lidiando con alguien que no es de esa compañía o es un estafador.

Si algo así le sucede, denúncielo en el sitio de la Comisión Federal de Comercio.

La posibilidad de invertir en novedosas oportunidades es tentadora, pero antes de apostarle a ese tipo de negocio, hay que tomar precauciones, y saber muy bien con quién está tratando, y cuáles son los riesgos.

Invertir en criptomoneda o Bitcoin no es un proceso sencillo. Requiere de mucha información e investigación. Y aun así, tome en cuenta que, al invertir dinero, siempre existe el riesgo de perderlo. Nadie le puede asegurar que obtendrá un beneficio de su inversión, si lo hacen, están mintiendo.