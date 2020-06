Una conversación con el Dr. Todd Boyd sobre raza, cultura pop e igualdad

En las mesas de la cena, marchas, ayuntamientos y salas de juntas de los Estados Unidos, la justicia racial se está discutiendo de manera personal, nacional y cultural.

En una conversación con Michael Brownlee de NBCLA, el Dr. Todd Boyd echó un vistazo a la disparidad entre apreciar la cultura negra y la música en particular, en un país que continúa luchando contra la desigualdad.

"Debe haber un tipo de cambio que no va a suceder de la noche a la mañana. Muchas personas se sentirán incómodas con esto y tendrán que encontrar una manera de sentirse cómodos con la incomodidad si algo va a seguir adelante”, dijo el Dr. Todd Boyd.

El Dr. Boyd es presidente del Estudio de Raza y Cultura Popular de la USC, y ha estudiado la relación entre los dos desde su llegada a Los Ángeles tras las protestas de 1992.

Muchas conversaciones sobre la raza incluyen la idea de ser "daltónico", pero el Dr. Boyd dice que es un problema porque "borra parte de la identidad de alguien". En cambio, necesitamos ver a las personas como son.

“No podemos ir más allá de la raza. Es una parte tan integral de la historia de este país, una parte tan integral de la cultura de este país", dijo.

El autor y productor, también conocido como "Notorious PhD", fue visto recientemente en "The Last Dance" en Netflix y apareció en el documental ganador del Oscar "Twenty Feet From Stardom". Como experto en raza y cultura pop, explica que no hay música estadounidense sin música negra.

"Creo que mucha gente se dice a sí misma que porque les gusta un artista en particular, porque les gusta la música negra, eso significa que son inmunes al racismo y que todo está bien". Pero puedes escuchar música negra y seguir siendo racista ”, dijo el Dr. Boyd.

Y, sin embargo, mientras los artistas negros ocupan un lugar central, él dice que no hay suficientes en las oficinas de la esquina.

"Se trata de quién controla esta cultura", dijo el Dr. Boyd. "Y se trata de que las personas que consumen esta cultura entiendan que el hecho de que les guste la música o les guste la cultura no significa que obtengan una especie de pase libre sobre otros temas".

Gran parte del mundo se horrorizó al ver a George Floyd muriendo bajo las rodillas de un policía de Minneapolis, pero aún así, el Dr. Boyd señala que la violencia no se ha detenido.

"Un hombre pone su rodilla en el cuello de un hombre y lo vemos en la cámara como si fuera una especie de película de tabaco. Esta no es la primera vez que sucede ... ¿Qué se necesita? Quiero decir que no es mucho pedir que la policía no pueda salirse con la suya. Eso no es pedir mucho en absoluto ", dijo.

Las manifestaciones estallaron en todo el mundo. Los manifestantes salieron a las calles en los 50 estados pidiendo el fin de la brutalidad policial. Pero el Dr. Boyd advierte que el progreso es "relativo" y que solo hemos pasado de cero a uno. Y tenemos que ir mucho más lejos.

"No me puedo dar el lujo de ignorar el racismo hasta que haya otro video en el teléfono celular de alguien asesinado. Eso no es un lujo para mí. Esto es algo que define mi vida y existencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana ”, dijo el Dr. Boyd. "Esto es lo que significa ser un hombre negro en Estados Unidos y no comenzó la semana pasada".