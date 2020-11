Una ciudad entera celebra la jubilación de inmigrante que pasó 52 años como supervisor en empresa de recolección de basura

La ciudad de Industry estuvo de fiesta el martes porque se llevó a cabo una celebración “doble” para un trabajador inmigrante que se jubiló después de trabajar 52 años para una compañía de recolección de basura y reciclaje.

La compañía Valley Vista Services despidió en grande a Agustín Ladino tras más de cinco décadas.

Ladino empezó con la compañía el 28 de mayo de 1968 cuando era un joven, y tuvo que dejar a un padre enfermo y a su familia en Guadalajara, México.

“Cada vez que me acuerdo, me pongo sentimental, la razón es porque mi padre me enseñó mucho, y una de las cosas que me enseñó es ser trabajador y honesto. Entonces yo me vine porque hubo un tiempo en que mi papá se enfermó y nosotros éramos 11 hermanos, y no podía sostenernos”, dijo Agustín “Augie” Ladinos.

Ladinos era el mayor, y logro sacar a la familia adelante.

Fueron 52 años de trabajo para Ladino, y dice que no ha acumulado riquezas, pero que tiene algo mucho más valioso.

“Yo tengo una riqueza que mucha gente que tiene mucho dinero no tiene, pero esa riqueza la llevo aquí, que es la familia”, dijo Ladino.

Sus hijos, nietos y amigos acompañaron a Ladino en su último día de trabajo. “Augie”, como le dicen, la leyenda del taller, fue un supervisor que se ganó el respeto y la amistad de los trabajadores y los dueños de la compañía.

“Es como familia. Desde que empecé, antes de que yo naciera con mi padre y mi abuelo y cinco camiones. Todos estos camiones y este taller, todo es su trabajo de los últimos 52 años, y sin él esta compañía no estaría donde está ahora”, dijo David Pérez, presidente de Valley Vista Services.

Cuando cumplió 50 años con la compañía, recibió un auto, y hoy recibió reconocimientos de Cory Moss, la alcaldesa de City of Industry, y certificados de otras dos ciudades.

Ladinos dijo que va a extrañar el taller, pero que esto le va a dar un poco más de tiempo para pasarlo con la familia y también en un futuro no muy lejano, ver a sus equipos favoritos, las Chivas y los Dodgers.

Y por si fuera poco, su jubilación después de 52 años de servicio, coincide con otra fecha importante, su cumpleaños número 71.