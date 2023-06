Un sueño hecho realidad: seis mujeres adultas mayores celebran su Quinceañera

¡Nunca es tarde!

Miles de adolescentes sueñan con tener una quinceañera, evento especial para celebrar la transición de niña a adulta junto con familia, amigos, comida y música.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

En fin, la celebración es una tradición en América Latina, especialmente en México.

Hoy seis mujeres adultas mayores celebraron precisamente su Quinceañera, ya que por cosas de la vida no tuvieron la oportunidad de realizar esta fiesta en su adolescencia.

El objetivo de hoy era una: celebrar en grande la Quinceañera de seis mujeres especiales.

Desde muy temprano, llegaron a su cita tan anhelada. Lo primero fue el maquillaje, luego el peinado para lucir bellas y radiantes en su día tan especial.



María, de 78 años, y Sara González, de 74, dijeron que siempre anhelaron su fiesta de quince años.

Originarias de Zacatecas, inmigraron a Estados Unidos hace más de 40 años, y hace tres semanas María salió del centro médico donde se encontraba internada debido a problemas cardíacos. Pero esta tarde, estaban listas y preparadas para celebrar su gran fiesta.

En Acceso Total, les mostramos lo último en la moda y tendencias para la celebración de tus 15 años, Norma Capitanachi de Quinceañera Magazine nos muestra estos hermosos vestidos.

“Pero a pesar de eso, aquí estoy. Después de tres semanas, me siento bien contenta, pensaba que no iba a estar, pero aquí estoy”, dijo María, una de las festejadas.



“Mi mamá tenía ocho hijos, imagínese con qué dinero, y luego en un rancho, pues no, no se podía”, dijo Sara.

Otra de las festejadas es Cristina López, originaria de Jalisco, México. A sus 68 años, mencionó sentirse joven de nuevo, y contó que su sueño de festejar sus 15 años finalmente se hizo posible.

Quien está detrás de cumplirles el sueño a estas seis mujeres es la organización Club de Oro.

“Nuestra organización les ayuda a cumplir sueños que nunca tuvieron la oportunidad de hacer cuando eran jóvenes, entonces les tenemos una celebración muy bonita, muy satisfactoria, pero sobre todo, lo hacemos con el corazón”, dijo Mary Grados, fundadora del Club de Oro.



“Este día significa todo mi sueño realizado, porque desde que yo tenía 7 años pensé que un día iba a cumplir 15 años, pero como no había manera, ya que mis padres eran muy pobres en Jalisco, pues no hubo fiesta”, dijo López.



El momento más esperado fue el baile del vals acompañadas de sus chambelanes y sus padrinos, pero sus rostros, llenos de alegría y felicidad, cumplió la misión de todos detrás de esta gran fiesta, especialmente para las Quinceañeras.