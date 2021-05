Un muerto y cinco hospitalizados después de un tiroteo en Hollywood

Una persona murió y cinco fueron hospitalizadas después de un tiroteo en Hollywood el domingo por la noche.

El tiroteo se informó a las 10:16 p.m. en la cuadra 6000 de W. Afton Place, dijo Brian Humphrey, del Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Todas las víctimas eran adultos, pero se desconoce sus géneros.

Una persona fue declarada muerta en el lugar y tres se encontraban en estado crítico con heridas de bala, él dijo.

Un paciente "en estado indeterminado tiene una lesión no especificada que no pone su vida en peligro", dijo Humphrey. Otro paciente se encontraba en estado indeterminado con una queja médica no especificada.